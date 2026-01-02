Pasajes de colectivo gratis con el Banco Nación: ¿hay promoción en enero del 2026?

Como cada mes, los usuarios de la aplicación del Banco Nación se preguntan si retoma la promoción que reintegra el pasaje de colectivo. Esta vez sí está funcionando a través de MODO pero solo retornará un porcentaje ínfimo en la cantidad total de pasajes. Los que tienen celular con tecnología NFC pueden acceder a otra promo más tentadora.

Este viernes es el primer día hábil del 2026 y los trabajadores se están preguntando si continúa la promoción del Banco Nación que ofrece reintegro en el pasaje de colectivo. La promoción que reintegraba pasajes durante todo el mes ya caducó en noviembre y se mantiene la de MODO pero cada vez con reintegros cada vez más chicos. En diciembre fue de $12000 y ahora en enero es de $5000. Entendiendo que un pasaje mínimo en Mendoza ahora sale $1400, la promo alcanza solo para 3 viajes.

Si tenés NFC en tu celular, vas a poder utilizar otra promoción que tiene MODO con las tarjetas VISA.

¿Cómo es la promo de MODO para usuarios de Banco Nación que usan colectivo?

La promo de MODO para usuarios de Banco Nación que utilizan el colectivo, tiene un tope de $5000. Se aplica utilizando el QR de MODO que está en la aplicación, para que haga el descuento se necesita tener dinero en cuenta y luego la aplicación hace la correspondiente devolución.

¿Volverá la promo del Banco Nación?

La promo directa del Banco Nación era más atractiva porque, además, tenía 6 pasajes diarios para utilizar. El banco no comunicó alguna renovación.

¿Cómo funciona la promoción del BNA para viajar en colectivo?

El beneficio del Banco Nación junto a MODO otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite $5000 por mes. El monto se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Pagando con QR desde la app BNA+ o MODO : Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.

BNA+: ¿cómo pagar con el código QR?

Para quienes quieran abonar con el QR y ahorrar el 100% en el boleto de colectivos, deben seguir estos pasos:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción “Viajar con QR”

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior.

En ambos casos, el reintegro se aplica automáticamente en la cuenta asociada al usuario.

¿Hasta cuándo se puede viajar gratis con el BNA?

Desde el Banco Nación indicaron que los usuarios podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro en el pasaje de colectivo hasta acabar el tope de $5000 en enero.

Provincias y líneas de colectivo habilitadas para usar el beneficio de BNA+

El Banco Nación confirmó que la promo se encuentra activa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén, entre otras provincias.

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A

Pasajes gratis con celulares que tengan NFC

La tarjeta de crédito VISA tiene otra promoción. Se puede pagar tu pasaje en colectivo o subte con tu Visa Crédito, Débito o Prepago desde el celular y accedé a un beneficio exclusivo:

100% de reintegro sobre el valor del pasaje

Tope mensual: $10.000 por tarjeta, tanto en Subte como en Colectivo

Aplica únicamente a tarjetas Visa Crédito, Débito o Prepago emitidas en Argentina

El reintegro se acredita automáticamente en tu cuenta dentro de los 20 a 30 días hábiles posteriores al pago (según el banco o billetera)

¿Cómo acceder?