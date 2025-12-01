Pasajes de colectivo gratis con el Banco Nación: ¿continúa la promoción en diciembre?

Este lunes primero de diciembre, los usuarios que utilizaron la Aplicación de BNA+ para abonar su pasaje se llevaron una sorpresa que no fue del todo mala ¿qué pasó?

Este lunes los usuarios que intentaron abonar sus pasajes con la aplicación de BNA+ se llevaron una sorpresa, la promoción que otorgaba los pasajes gratuitos parece ya no funcionar pero se activó otra, la de MODO. De esta manera, los beneficiarios pudieron viajar con reintegro pero este tiene otras características.

¿Qué diferencia hay entre la promo de MODO y la de BNA+?

La promo de MODO a diferencia de BNA+ tiene un tope de $15000 por mes. Además, deberás tener el importe correspondiente al pasaje para que haga el descuento y luego la correspondiente devolución.

¿Volverá la promo del Banco Nación?

La promo directa del Banco Nación era más atractiva porque, además, tenía 6 pasajes diarios para utilizar. El mes pasado, también la reincorporaron a mitad de mes, asi que no se descarta que la entidad bancaria decida retomarla. Por ahora, está vigente la promo de MODO.

¿Cómo funciona la promoción del BNA para viajar en colectivo?

El beneficio del Banco Nación junto a MODO otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite $15000 por mes. El monto se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Pagando con QR desde la app BNA+ o MODO : Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.

BNA+: ¿cómo pagar con el código QR?

Para quienes quieran abonar con el QR y ahorrar el 100% en el boleto de colectivos, deben seguir estos pasos:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción “Viajar con QR”

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior.

En ambos casos, el reintegro se aplica automáticamente en la cuenta asociada al usuario.

¿Hasta cuándo se puede viajar gratis con el BNA?

Desde el Banco Nación indicaron que los usuarios podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro en el pasaje de colectivo hasta acabar el tope de $15000 en diciembre.

Provincias y líneas de colectivo habilitadas para usar el beneficio de BNA+

El Banco Nación confirmó que la promo se encuentra activa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén, entre otras provincias.

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Mendoza | San Rafael

