Pasajes de colectivo gratis con BNA+: ¿continúa la promo en noviembre?

El banco estatal continúa con su promoción para viajar gratis con la Aplicación. El descuento es del 100% del pasaje y puede tramitarse durante todo noviembre con un límte de $15000.

Los usuarios de Banco Nación se preguntan si continúa la promo para viajar gratis con al App de BNA+ en noviembre. La promo que consiste en un descuento del 100% en el pasaje de colectivo con el Banco Nación ya figura en la página web del Banco.

La prorroga de la promo se pudo ver en la públicación original de la promoción y en los Términos y Condiciones de la entidad en la cual señala:

“Promoción válida todos los días con un retorno del 100%. Pagá tus viajes en colectivo con QR desde BNA+. Con tu saldo en cuenta. Tope de bonificación $15.000. Del 01/11 al 30/11. Presencial”

¿Cómo funciona la promoción del BNA para viajar en colectivo?

El beneficio del Banco Nación otorga un reintegro total del valor del pasaje, con un límite de hasta seis viajes diarios. El monto se acredita en la cuenta del usuario en un plazo máximo de 30 días posteriores al viaje.

Existen dos formas de acceder:

Con tarjeta contactless (crédito o débito) Mastercard o Visa del Banco Nación: se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados.

se debe apoyar la tarjeta en los validadores SUBE habilitados. Pagando con QR desde la app BNA+: Solo es necesario escanear el código QR del validador SUBE desde la aplicación. El tope es de dos pagos por QR en cada terminal habilitada. Este hay que chequear si funciona.

BNA+: ¿cómo pagar con el código QR?

Para quienes quieran abonar con el QR y ahorrar el 100% en el boleto de colectivos, deben seguir estos pasos:

Abrir la app BNA+ y buscar la opción “Viajar con QR”

Les aparecerá un QR único que se genera por cada pago

Acercar el QR al lector SUBE, el cual posee un escáner en su zona inferior.

En ambos casos, el reintegro se aplica automáticamente en la cuenta asociada al usuario.

¿Hasta cuándo se puede viajar gratis con el BNA?

Desde el Banco Nación indicaron que los usuarios podrán utilizar el beneficio del 100% de reintegro en el pasaje de colectivo hasta el 30 de noviembre. Tope de devolución: $15000.

Provincias y líneas de colectivo habilitadas para usar el beneficio de BNA+

El Banco Nación confirmó que la promo se encuentra activa en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Jujuy, San Luis y Neuquén, entre otras provincias.

En Mendoza, más de 300 líneas de colectivo del Gran Mendoza y de San Rafael forman parte de la iniciativa.

Mendoza | Capital

Líneas: 110 | 120 | 121 | 125 | 126 | 130 | 140 | 150 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 221 | 230 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 240 | 241 | 242 | 250 | 251 | 252 | 260 | 261 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 320 | 330 | 331 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 370 | 371 | 372 | 373 | 389-390-391 | 400 | 401 | 402 | 420 | 421 | 422 | 440 | 441 | 442 | 443 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520 | 520 A | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A | 590 | 591 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | 645 | 650 | 651 | 652 | 653 | 660 | 661 | 665 | 670 | 675 | 676 | 680 | 697 | 698 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 713 | 714 | 715 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 801 | 802 | 803 | 804 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 823 | 824 | 825 | 830 | 840 | 850 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 875 | 876 | 877 | 878 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 896 | 897 | 898 | 900 | 904 | 905 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 920 | 921 | 925 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 935 | 936 | 937 | 938 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 950 | 951 | 955 | 960 | 965 | 970 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 990 | 991 | 992 | 993 | 995 | 996 | 997 | 1856 | 1873 | 1874

Mendoza | San Rafael

Líneas: 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 520A | 541 | 542 | 543 | 544 | 548 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 A