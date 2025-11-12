PAMI: el trámite que deben hacer si o sí los jubilados si quieren seguir recibiendo los pañales

La mutual que atiende a la mayoría de los jubilados del país, comunicó que los afiliados que utilizan el servicio de pañales deben renovar la órden médica electrónica. Tienen tiempo hasta el último día de noviembre.

El PAMI envió un correo electrónico a sus afiliados para recordar que el próximo 30 de noviembre vence el plazo de renovación de la Órden Médica Electrónica (OME) necesaria para seguir recibiendo los Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD) a domicilio.

El mensaje, difundido por el organismo nacional, señala que quienes integran el programa desde el 1 de junio de 2025 deben acercarse a su médico de cabecera para gestionar la nueva orden. De esa forma, podrán mantener la entrega gratuita y domiciliaria del beneficio, sin interrupciones en el servicio.

Por otra parte, PAMI aclaró que las personas incorporadas al programa después del 1 de junio no deben realizar ninguna gestión por el momento, ya que la renovación se efectuará automáticamente a los seis meses de su alta.

El correo también recuerda la importancia de verificar y actualizar los datos personales durante la consulta médica, incluyendo el domicilio de entrega, el número de celular y el correo electrónico, para garantizar que los envíos lleguen correctamente.

Desde el organismo insistieron en que la entrega de los pañales es totalmente gratuita, y que el personal de Urbano Express, empresa encargada del reparto, se encuentra debidamente identificado. “Nadie de PAMI ni de la empresa te pedirá dinero ni datos personales”, subraya el comunicado.

Finalmente, el mensaje recomienda a los afiliados que tengan dudas comunicarse al 138 – PAMI Escucha y Responde, acercarse a su agencia más cercana o hacerlo a través de las redes sociales oficiales del organismo.

Paso a paso ¿qué tenés que hacer para no perder los pañales gratis?

Plazo clave: tenés tiempo hasta el 30 de noviembre (solo si te incorporaste al programa el 1 de junio o antes). Si te diste de alta después del 1 de junio: no hagas nada por ahora; la renovación se realiza a los 6 meses desde tu alta.

1) Antes de ir al médico: reuní lo necesario

Documento Nacional de Identidad (DNI) del afiliado.

Credencial de PAMI (si la tenés).

Orden médica electrónica actual (si la tenés impresa o en captura).

Comprobante de domicilio (si lo tenés, ayuda a actualizar).

Número de teléfono y correo electrónico que querés dejar registrados.

2) Pedí turno con tu médico de cabecera

Solicitá turno con tiempo suficiente para hacer el trámite antes del 30/11 .

Si no tenés médico de cabecera, acercate a la agencia PAMI más cercana para que te indiquen cómo gestionar una consulta.

3) En la consulta: solicitá la renovación de la OME

Decí expresamente: “Necesito renovar la Órden Médica Electrónica para el Programa de Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD)” .

Verificá que la OME incluya la cantidad y periodicidad correctas según lo que necesitás.

Pedí al médico que confirme la carga electrónica en el sistema y que te entregue/comparta un comprobante o captura si es posible.

4) Aprovechá para actualizar datos de contacto y entrega

Revisá y, si corresponde, actualizá: domicilio de entrega, número de celular y correo electrónico.

Si vivís en un domicilio nuevo, llevá un comprobante (factura, contrato, etc.) para agilizar la actualización.

5) Confirmá que la renovación quedó registrada

Solicitá al médico o a la agencia un comprobante, número de trámite o captura que muestre la OME renovada.

Si no recibís confirmación por mail o SMS en unos días, comunicáte con 138 – PAMI Escucha y Responde o con tu agencia.

6) Qué esperar de la entrega

La entrega es gratuita y se hace a domicilio.

El repartidor de Urbano Express estará identificado con credencial oficial.

No pagues ni brindes datos bancarios a nadie que se presente como repartidor.

Si te piden dinero o datos sensibles, cortá la comunicación y comunicá el hecho a PAMI (138) y a la agencia.

7) Si hay problemas o la entrega se corta