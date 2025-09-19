Nuevo récord del dólar: pasó la barrera de los $1500 ¿qué implica para el país?

El tipo de cambio oficial trepó a $1.515 y el blue también superó los $1.500, en medio de la presión inflacionaria y la incertidumbre económica.

El dólar oficial arrancó este viernes 19 de septiembre con un nuevo valor de $1.515 para la venta, un nivel histórico que marca la continuación de la escalada cambiaria en el país. Esta suba, refleja las presiones del mercado y las limitaciones del esquema cambiario vigente.

¿Qué datos se conocen hasta ahora?

En las primeras de la mañana de este viernes esto es lo que se conoce:

En bancos privados, la cotización del dólar oficial oscila entre $1.495 y $1.515 para la venta.

En DolarHoy, el oficial minorista arrancó a $1.515 venta, mostrando una suba de más del 1 % respecto al cierre anterior.

El llamado “dólar blue” cotiza hoy alrededor de $1.510 para la venta, también en niveles que no se registraban hace semanas.

Dólar: ¿Por qué se está disparando?

Varias razones explican este nuevo pico del dólar:

Presión sobre la oferta cambiaria

Con la demanda creciente —tanto para ahorro como para operaciones de importación o pagos internacionales—, los dólares disponibles se muestran escasos en algunos puntos del sistema. Esa brecha entre lo que se quiere comprar y lo que se puede vender empuja al alza las cotizaciones. El esquema de bandas cambiarias

Desde que el gobierno eliminó muchas restricciones cambiarias, el peso opera bajo un sistema de bandas flotantes, lo que permite que el tipo de cambio oficial oscile entre un piso y un techo fijados periódicamente. Cuando el dólar mayorista se acerca al techo de la banda, quedan habilitadas intervenciones del Banco Central para vender reservas. Inflación, expectativas y ajuste macroeconómico

La inflación persistente, la devaluación en el tiempo y las expectativas de los agentes económicos refuerzan la tendencia alcista. Cuando los actores económicos (empresas, importadores, ahorristas) anticipan que el peso perderá valor, buscan dolarizarse o ajustar precios, lo que retroalimenta subas cambiarias.

Dólar subió a más de $1500: ¿qué puede pasar?

Con este dólar alto, las consecuencias pueden ser las siguientes:

Costos de productos importados : todo lo que dependa del dólar (tecnología, insumos, automotores) se encarece, lo que luego presiona los precios al consumidor.

Tarjetas de crédito, turismo y servicios en dólares : los gastos con tarjetas internacionales o viajes al extranjero se vuelven mucho más caros cuando se suman recargos como el Impuesto PAÍS y percepciones a cuenta de Ganancias.

Ahorro : quienes guardan pesos pierden frente al dólar; esa pérdida de poder adquisitivo motiva mayor demanda de divisas como resguardo.

Incidencia en la política económica: el gobierno y el Banco Central estarán bajo presión para intervenir (fiscalmente o monetariamente) y frenar la corrida cambiaria sin sacrificar reservas.

Dólar: ¿Qué puede pasar ahora?

Esto es lo que puede pasar con el dólar alto: