Niñeras: ¿cuánto vas a cobrar por hora con el aumento de junio 2026?

La nueva escala salarial estimada para niñeras en junio de 2026 fija aumentos en los valores por hora y por mes, mientras que este mes también deberán cobrar el aguinaldo y acceder al recibo de sueldo digital obligatorio.

Las niñeras que trabajan bajo el régimen de casas particulares tendrán una nueva referencia salarial en junio de 2026. La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estimó la actualización de los sueldos básicos tras el último acuerdo alcanzado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), aunque el entendimiento todavía no fue homologado oficialmente.

Las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños están incluidas dentro de la categoría “asistencia y cuidado de personas”, contemplada en la Ley 26.844 del régimen de personal de casas particulares. Por este motivo, sus salarios se ajustan según los acuerdos salariales del sector.

¿Cuánto cobra una niñera en junio de 2026?

De acuerdo con la estimación realizada por Upacp, los salarios mínimos de referencia para niñeras durante junio de 2026 serían los siguientes:

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes. Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes.

Estos valores corresponden al salario básico mínimo, aunque empleadores y trabajadoras pueden pactar remuneraciones superiores según la cantidad de horas trabajadas, tareas específicas o experiencia.

Los adicionales que pueden aumentar el sueldo

Además del salario básico, las niñeras tienen derecho a cobrar extras que impactan directamente en el ingreso mensual.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

También se contempla un 31% extra por zona desfavorable, destinado a quienes trabajan en provincias del sur del país como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

En junio también se paga el aguinaldo

Durante junio, las niñeras deben recibir la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Este pago representa el 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante el primer semestre del año, por lo que para calcularlo deben incluirse todos los conceptos salariales, incluidos adicionales como antigüedad o zona desfavorable cuando correspondan.

La fecha límite para el pago del aguinaldo es el 30 de junio, aunque la normativa permite abonarlo hasta cuatro días hábiles posteriores.

Recibo de sueldo digital obligatorio

Desde el mes pasado, todas las trabajadoras de casas particulares, incluidas las niñeras, deben contar con un recibo de sueldo digital obligatorio.

La medida fue establecida mediante la Resolución General 5850/2026 de ARCA y obliga a emitir los comprobantes de manera electrónica a través del sistema “Registro Especial del Personal de Casas Particulares”.

Gracias a esta herramienta, las trabajadoras pueden ingresar con su Clave Fiscal y consultar el historial de recibos emitidos por sus empleadores, además de verificar el cumplimiento de aportes previsionales y de seguridad social.