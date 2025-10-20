Niñeras: ¿cuánto vas a cobrar la hora en octubre?

En octubre del 2025, los trabajadores que cuidan niños, continuarán percibiendo el mismo valor que en septiembre. En el caso de las niñeras, el valor oficial está entre $3200 y $3600.

En octubre de 2025 se mantienen los valores mínimos para el personal de asistencia y cuidado de personas, categoría que incluye a las niñeras, en el marco del régimen especial de trabajo en casas particulares.

En septiembre hubo una actualización corresponde a un 1% adicional acumulativo sobre los montos de agosto, completando así el 6,5% de incremento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para el trimestre julio-septiembre.

Niñeras: ¿a qué categoría pertenecen?

La cuarta categoría del régimen contempla a quienes brindan atención no terapéutica a niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. La normativa establece que ningún empleador puede abonar por debajo de los valores fijados, aunque sí es posible pactar salarios superiores.

Escala salarial vigente desde septiembre de 2025

De acuerdo con la Resolución 1/2025, los montos mínimos son:

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual

Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 mensual

Bono no remunerativo

En octubre no se paga más este bono. En septiembre se pagó la tercera y última cuota de la suma no remunerativa acordada en paritarias.

Adicionales obligatorios

Las trabajadoras registradas tienen derecho a dos adicionales establecidos por ley:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: 30% extra sobre el sueldo básico para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires).