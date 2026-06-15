Niñeras: ¿cuánto vas a cobrar la hora en julio con el aumento?

Las nuevas escalas salariales para niñeras ya fueron oficializadas y en julio volverán a aumentar. Conocé cuánto se cobrará por hora y por mes, según la modalidad con o sin retiro.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) oficializó las nuevas escalas salariales para el personal doméstico, incluyendo a las niñeras, que forman parte de la categoría de asistencia y cuidado de personas. Con el último incremento acordado, los salarios volverán a actualizarse en julio de 2026.

El aumento salarial quedó establecido mediante la Resolución 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, y contempla subas acumulativas distribuidas en cuatro tramos: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio.

Además, el acuerdo incorporó progresivamente un bono extraordinario: el 50% se sumó al salario básico en abril y el otro 50% se integrará en julio, lo que impactará directamente en el sueldo final de las trabajadoras del sector.

¿Cuánto cobran las niñeras en julio de 2026?

Con el último aumento aplicado, las remuneraciones mínimas para las niñeras quedarán de la siguiente manera:

Con retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 mensuales .

$3.996,45 por hora o . Sin retiro: $4.435,86 por hora o $558.972,92 mensuales.

Estos valores corresponden al salario mínimo establecido para quienes realizan tareas de cuidado y asistencia de personas, según el régimen de la Ley 26.844.

Cómo fueron los aumentos mes a mes

Las escalas salariales de niñeras quedaron conformadas de la siguiente manera durante 2026:

Abril

Con retiro: $3.745,18 por hora / $473.533,02 mensual.

Sin retiro: $4.165,14 por hora / $524.858,76 mensual.

Mayo

Con retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual.

Sin retiro: $4.231,79 por hora / $533.256,50 mensual.

Junio

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensual.

Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensual.

Durante junio, además, las niñeras perciben la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, cuyo monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del primer semestre del año.

En julio, con la aplicación del último tramo de aumento y la incorporación restante del bono, las trabajadoras del sector verán reflejada una nueva mejora en sus ingresos.