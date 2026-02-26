Niñeras: ¿cuánto vas a cobrar la hora con el aumento de febrero y marzo?

Con una suba acumulada del 3% y el pago de un bono no remunerativo, las niñeras tendrán nuevos salarios mínimos en febrero y marzo de 2026, según la estimación difundida por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares a la espera de la homologación oficial.

Las niñeras tendrán nuevos sueldos básicos en febrero y marzo de 2026 tras el último acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp). A la espera de la homologación oficial, la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió una estimación de las escalas salariales que regirán para el personal de asistencia y cuidado de personas.

Niñeras: ¿cómo es el aumento en febrero y marzo de 2026?

El entendimiento paritario establece un incremento del 1,5% en febrero sobre los valores vigentes en enero de 2026. En marzo se aplicará otro 1,5% sobre el salario ya actualizado, lo que llevará la suba acumulada al 3%.

Las niñeras están comprendidas dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de casas particulares, por lo que sus haberes se ajustarán conforme a lo dispuesto tras la convocatoria de la Resolución 1/2026.

Escala salarial estimada para niñeras

A continuación, los sueldos básicos estimados para febrero y marzo de 2026:

Febrero de 2026

Con retiro: $3.546,66 por hora $448.433,64 por mes

Sin retiro: $3.952,85 por hora $498.106,74 por mes



Marzo de 2026

Con retiro: $3.599,86 por hora $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora $505.578,34 por mes



Estos valores corresponden al salario mínimo de la categoría. Una vez oficializados, ningún empleador podrá abonar montos inferiores, aunque sí podrá pactar cifras superiores.

Desde el sitio especializado EconoBlog aclararon que los importes son estimativos y quedarán confirmados cuando el Gobierno nacional homologue el acuerdo y lo publique en el Boletín Oficial.

Bono no remunerativo

Además del aumento porcentual, el acuerdo contempla el pago de una suma no remunerativa por única vez en febrero y marzo de 2026. El monto dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

De 0 a 12 horas semanales: $8.000.

De 12 a 16 horas semanales: $11.500.

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $20.000.

Pagos adicionales

Las niñeras también tienen derecho a los adicionales previstos por la normativa vigente. Entre ellos, se destaca:

Antigüedad: 1% adicional por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Zona desfavorable: 30% extra cuando la prestación se realiza en provincias patagónicas o en el partido bonaerense de Patagones.

Se espera que en las próximas semanas el Gobierno formalice el acuerdo para que las nuevas escalas entren plenamente en vigencia.