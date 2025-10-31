Niñeras: ¿cuánto tienen que cobrar la hora de trabajo en noviembre?

En noviembre se mantienen los valores establecidos en septiembre para el personal de asistencia y cuidado de personas. Las niñeras deben cobrar desde $3.293,99 por hora con retiro y $3.683,21 sin retiro, según la escala oficial vigente.

Durante noviembre de 2025 se mantiene sin cambios los valores mínimos para el personal de asistencia y cuidado de personas, la categoría que incluye a las niñeras, dentro del régimen especial de trabajo en casas particulares.

La última actualización salarial se aplicó en septiembre, cuando la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) dispuso un 1% adicional acumulativo sobre los montos de agosto, completando así el aumento del 6,5% correspondiente al trimestre julio-septiembre.

¿A qué categoría pertenecen las niñeras?

Las niñeras están comprendidas en la cuarta categoría del régimen, que abarca a quienes brindan atención no terapéutica a niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad.

La normativa es clara: ningún empleador puede pagar por debajo de los valores fijados por la resolución vigente, aunque sí pueden acordarse remuneraciones superiores.

Cuánto deben cobrar las niñeras en noviembre

Según la Resolución 1/2025, los montos mínimos desde septiembre (vigentes también en noviembre) son los siguientes:

Con retiro: $3.293,99 por hora o $416.485,63 por mes

Sin retiro: $3.683,21 por hora o $464.129,59 por mes

Estos valores son brutos, es decir, no incluyen los adicionales por antigüedad ni zona desfavorable.

Adicionales que deben pagarse

Las trabajadoras registradas tienen derecho a dos adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% del salario por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Zona desfavorable: 30% extra sobre el sueldo básico para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires).

Fin del bono no remunerativo

En octubre se pagó la tercera y última cuota del bono no remunerativo acordado en paritarias, por lo que en noviembre ya no corresponde abonarlo.

Escala general del servicio doméstico en octubre-noviembre 2025

Categoría Con retiro (por hora) Con retiro (mensual) Sin retiro (por hora) Sin retiro (mensual) 1. Supervisores/as $3.683,21 $459.471,73 $4.034,05 $511.800,22 2. Tareas específicas $3.487,00 $426.875,19 $3.822,91 $475.184,56 3. Caseros/as — — $3.293,99 $416.485,63 4. Asistencia y cuidado de personas (niñeras) $3.293,99 $416.485,63 $3.683,21 $464.129,59 5. Tareas generales $3.052,99 $374.541,36 $3.293,99 $416.485,63

En resumen, durante noviembre las niñeras deben cobrar al menos $3.293,99 la hora si trabajan con retiro o $3.683,21 si lo hacen sin retiro, además de los adicionales legales correspondientes.