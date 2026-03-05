Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar por hora en marzo del 2026?

El incremento surge del acuerdo paritario del sector y se aplicó en dos subas acumulativas del 1,5%. Además del nuevo salario mínimo por hora y mensual, las niñeras recibirán en marzo un bono no remunerativo que varía según la cantidad de horas trabajadas.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) estimó los nuevos sueldos básicos del servicio doméstico a la espera de la homologación del acuerdo paritario. En ese marco, difundió la escala salarial de niñeras correspondiente a marzo de 2026.

El incremento salarial se aplicó mediante dos subas consecutivas y acumulativas del 1,5% sobre la escala vigente en enero. Este ajuste fue definido en la reunión paritaria convocada por la Resolución 1/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Las niñeras están incluidas dentro de la categoría de asistencia y cuidado de personas del régimen de casas particulares. Este grupo contempla el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, personas enfermas, con discapacidad y adultos mayores.

Sueldos básicos de niñeras en marzo de 2026

De acuerdo con la estimación difundida por Upacp, los valores mínimos quedan establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.599,86 por hora / $455.160,14 mensual.

Sin retiro: $4.012,14 por hora / $505.578,34 mensual.

Estos montos corresponden al salario mínimo para la categoría asistencia y cuidado de personas dentro del servicio doméstico. Por lo tanto, ningún empleador podrá abonar menos que estos valores una vez que el acuerdo paritario sea homologado oficialmente.

Bono no remunerativo en marzo

Además del aumento salarial, el acuerdo prevé el pago de una suma fija no remunerativa durante marzo de 2026. El monto del bono dependerá de la cantidad de horas trabajadas semanalmente:

De 0 a 12 horas semanales: $8.000.

De 12 a 16 horas semanales: $11.500.

Más de 16 horas semanales y personal sin retiro: $20.000.

Adicionales que deben cobrar las niñeras

A los salarios mínimos se suman distintos adicionales establecidos por la normativa del sector.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del sueldo mensual por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

También corresponde el adicional por zona desfavorable, que implica un incremento del 30% cuando el trabajo se realiza en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o en el partido bonaerense de Patagones.