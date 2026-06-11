Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora si cuidás a un niño en junio del 2026?

El Gobierno homologó los nuevos salarios para trabajadoras de casas particulares y ya están definidos los valores mínimos que deben cobrar las niñeras en junio de 2026. Conocé cuánto vale la hora con y sin retiro y qué adicionales corresponden.

Las niñeras ya tienen definidos los valores mínimos que deben cobrar durante junio de 2026, tras la homologación oficial del acuerdo salarial del sector.

El Gobierno Nacional oficializó los nuevos sueldos básicos para empleados domésticos correspondientes al período comprendido entre abril y julio de 2026. Las escalas salariales surgieron de un acuerdo entre representantes de trabajadores, empleadores y el Estado, e incluyen aumentos acumulativos y modificaciones en adicionales.

En el caso de las niñeras —categoría incluida dentro de “Asistencia y cuidado de personas”—, el salario mínimo por hora en junio de 2026 quedó establecido en:

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 mensual.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 mensual. Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 mensual.

Estos montos corresponden a las remuneraciones mínimas fijadas para quienes realizan tareas de cuidado no terapéutico de niños, adultos mayores, personas con discapacidad o integrantes del hogar que requieran asistencia.

Empleadas doméstias: cómo fueron los aumentos

El acuerdo homologado mediante la Resolución 4/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) estableció incrementos salariales acumulativos entre abril y julio:

Abril 2026: 1,8%

1,8% Mayo 2026: 1,6%

1,6% Junio 2026: 1,5%

1,5% Julio 2026: 1,4%

Además, se dispuso la incorporación del bono abonado en marzo al salario básico: el 50% se sumó en abril y el restante 50% se incorporará en julio.

La medida también obliga a aquellos empleadores que no hayan aplicado las subas oportunamente a realizar el correspondiente pago retroactivo.

Cuánto cobraron las niñeras entre abril y julio

Los salarios mínimos de la categoría Asistencia y cuidado de personas quedaron establecidos de la siguiente manera:

Abril 2026

Con retiro: $3.745,18 por hora / $473.533,02 mensual.

Sin retiro: $4.165,14 por hora / $524.858,76 mensual.

Mayo 2026

Con retiro: $3.805,10 por hora / $481.109,55 mensual.

Sin retiro: $4.231,79 por hora / $533.256,50 mensual.

Junio 2026

Con retiro: $3.862,18 por hora / $488.326,19 mensual.

Sin retiro: $4.295,26 por hora / $541.255,35 mensual.

Julio 2026

Con retiro: $3.996,45 por hora / $505.302,76 mensual.

Sin retiro: $4.435,86 por hora / $558.972,92 mensual.

Los adicionales que pueden incrementar el salario

Las trabajadoras de casas particulares también tienen derecho a cobrar adicionales previstos por la normativa vigente.

Uno de ellos es el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

También se mantiene el plus por zona desfavorable, que desde abril de 2026 pasó del 30% al 31%. Este extra alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.