Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en septiembre de 2025?

Desde septiembre rigen nuevos sueldos mínimos para niñeras, con un aumento acumulado del 6,5% en el trimestre y el pago de la última cuota del bono no remunerativo. La escala incluye adicionales por antigüedad y zona desfavorable establecidos por ley.

Desde septiembre de 2025 rigen nuevos valores mínimos para el personal de asistencia y cuidado de personas, categoría que incluye a las niñeras, en el marco del régimen especial de trabajo en casas particulares.

La actualización corresponde a un 1% adicional acumulativo sobre los montos de agosto, completando así el 6,5% de incremento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para el trimestre julio-septiembre.

Niñeras: ¿a qué categoría pertenecen?

La cuarta categoría del régimen contempla a quienes brindan atención no terapéutica a niños, adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad. La normativa establece que ningún empleador puede abonar por debajo de los valores fijados, aunque sí es posible pactar salarios superiores.

Escala salarial vigente en septiembre de 2025

De acuerdo con la Resolución 1/2025, los montos mínimos son:

Con retiro: $3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual

$3.293,99 por hora / $416.485,63 mensual Sin retiro: $3.683,21 por hora / $464.129,59 mensual

Bono no remunerativo

En septiembre también se paga la tercera y última cuota de la suma no remunerativa acordada en paritarias. El monto varía según la carga horaria semanal:

Más de 16 horas: $9.500

Entre 12 y 16 horas: $6.000

Hasta 12 horas: $4.000

Este adicional debe figurar en el recibo de sueldo, pero no se computa para aguinaldo, aportes, antigüedad ni zona desfavorable.

Adicionales obligatorios

Las trabajadoras registradas tienen derecho a dos adicionales establecidos por ley:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: 30% extra sobre el sueldo básico para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones (Buenos Aires).