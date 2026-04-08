Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en abril de 2026?

Con los últimos aumentos ya aplicados, las escalas de marzo se mantienen como referencia en abril y marcan cuánto deben cobrar por hora las niñeras, en un contexto de expectativa por nuevas paritarias

Con el inicio de abril de 2026, muchas familias y trabajadoras del servicio doméstico se preguntan cuáles son los valores actualizados para el cuidado de niños. Según informó la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp), las escalas salariales de febrero y marzo se consolidan como referencia vigente, mientras se espera una nueva negociación paritaria.

Cuánto cobra una niñera por hora en abril 2026

Las niñeras están comprendidas dentro de la categoría “Asistencia y cuidado de personas”. Con los últimos aumentos aplicados, los valores que rigen como referencia en abril son:

Con retiro: $3.599,86 por hora

$3.599,86 por hora Sin retiro: $4.012,14 por hora

En caso de trabajar con modalidad mensual, los sueldos son:

Con retiro: $455.160,14

$455.160,14 Sin retiro: $505.578,34

Estos montos corresponden a los valores actualizados tras los incrementos acumulativos de febrero y marzo.

Cómo fue el último aumento

El acuerdo salarial más reciente estableció:

Un incremento del 1,5% en febrero , aplicado sobre los sueldos de enero.

, aplicado sobre los sueldos de enero. Un nuevo 1,5% en marzo, calculado sobre los valores ya actualizados.

De esta manera, se generó una suba acumulativa en el primer trimestre del año. Además, se acordó el pago de un bono no remunerativo por única vez, cuyo monto varía según la cantidad de horas trabajadas.

Este entendimiento se dio en el marco de la Resolución 1/2026, aunque todavía resta su homologación y publicación oficial.

Otros valores del servicio doméstico

Además del cuidado de personas, estas son las escalas vigentes para otras categorías:

Tareas generales: desde $3.348,37 por hora

desde $3.348,37 por hora Tareas específicas: desde $3.807,87 por hora

desde $3.807,87 por hora Supervisores: desde $4.013,30 por hora

desde $4.013,30 por hora Caseros: $3.599,86 por hora

Adicionales que se mantienen

A los valores básicos se suman adicionales obligatorios:

Antigüedad: 1% extra por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

1% extra por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Zona desfavorable: 30% adicional en provincias del sur y zonas específicas del país.

Qué puede pasar en los próximos meses

Por ahora, los valores de marzo son los que deben tomarse como referencia durante abril. Sin embargo, el sector espera una nueva convocatoria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

El contexto inflacionario mantiene la presión sobre las negociaciones, por lo que no se descarta un nuevo aumento en el corto plazo que impacte en los salarios desde abril o mayo. Hasta que eso ocurra, empleadores y trabajadoras deben guiarse por estas escalas vigentes.