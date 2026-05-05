Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora con el aumento de mayo?

Con el aumento aplicado en mayo, el valor por hora para niñeras supera los $3.800 con retiro y los $4.200 sin retiro, en el marco de las subas paritarias escalonadas acordadas para el servicio doméstico.

La Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) difundió las nuevas escalas salariales para niñeras correspondientes al período abril–julio de 2026. Con estos valores, muchas familias se preguntan cuánto deben pagar por hora en mayo tras el último aumento acordado en paritarias.

Las niñeras están incluidas en el régimen de trabajo en casas particulares establecido por la Ley 26.844 y sus salarios son definidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. En la última negociación se acordaron subas acumulativas mensuales del 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio, además de la incorporación progresiva del bono no remunerativo al salario básico.

¿Cuánto cobra una niñera por hora en mayo de 2026?

Con la actualización vigente, en mayo los valores mínimos por hora son:

$3.805,10 para niñeras con retiro

para niñeras $4.231,79 para niñeras sin retiro

En tanto, los salarios mensuales de referencia se ubican en:

$481.109,55 con retiro

con retiro $533.256,50 sin retiro

Estos montos corresponden a los mínimos legales, por lo que pueden ser superados si existe acuerdo entre empleador y trabajadora.

Escala completa de sueldos

Abril 2026:

Hora: $3.745,18 (con retiro) / $4.165,14 (sin retiro)

Mensual: $473.533,02 / $524.858,76

Mayo 2026:

Hora: $3.805,10 (con retiro) / $4.231,79 (sin retiro)

Mensual: $481.109,55 / $533.256,50

Junio 2026:

Hora: $3.862,18 / $4.295,26

Mensual: $488.326,19 / $541.255,35

Julio 2026:

Hora: $3.996,45 / $4.435,86

Mensual: $505.302,76 / $558.972,92

Adicionales que impactan en el salario

El acuerdo también actualizó el adicional por zona desfavorable, que desde abril de 2026 es del 31% para trabajadoras que se desempeñan en provincias patagónicas y zonas específicas del sur del país.

Además, se mantiene el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Por último, se recuerda que las partes pueden pactar salarios superiores a los mínimos establecidos, en función de las tareas, la experiencia y la carga horaria.