Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán en diciembre un aumento del 2,2%. Además, cobrarán el bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo. Conocé cuánto se paga en total y cuándo se deposita según el DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en diciembre de 2026 una nueva actualización de los haberes previsionales. Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que tendrá un incremento del 2,2% respecto de noviembre.

Con esta actualización, el haber mensual de la PUAM llegará a $363.037,36. A ese importe se sumarán el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 que continúa vigente.

De esta manera, los beneficiarios recibirán en diciembre un ingreso bruto total de $614.556,04.

Cuánto se cobra de PUAM en diciembre con aumento, bono y aguinaldo

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por eso, su importe se actualiza mensualmente de acuerdo con la fórmula de movilidad establecida por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En diciembre, los titulares de esta prestación también recibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, que se calcula sobre el 50% del mejor haber mensual del semestre.

A esto se suma el bono previsional de $70.000, que se mantiene congelado en ese valor desde marzo de 2024.

La liquidación de diciembre quedará conformada de la siguiente manera:

Haber mensual: $363.037,36.

Medio aguinaldo: $181.518,68.

Bono previsional: $70.000.

Total a cobrar: $614.556,04.

Así, quienes cobran la PUAM recibirán más de $614.000 durante diciembre al sumar los tres conceptos.

Calendario de pagos de la PUAM en diciembre de 2026

ANSES comenzará a pagar la Pensión Universal para el Adulto Mayor el miércoles 9 de diciembre. El cronograma se distribuirá en seis jornadas y seguirá el orden establecido para los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Las fechas de cobro, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), serán las siguientes:

Miércoles 9 de diciembre: DNI terminados en 0.

Jueves 10 de diciembre: DNI terminados en 1.

Viernes 11 de diciembre: DNI terminados en 2.

Lunes 14 de diciembre: DNI terminados en 3.

Martes 15 de diciembre: DNI terminados en 4, 5 y 6.

Miércoles 16 de diciembre: DNI terminados en 7, 8 y 9.

Los beneficiarios podrán consultar la fecha de acreditación y los importes depositados a través de los canales oficiales del organismo previsional.

Cómo consultar la liquidación de diciembre en Mi Anses

Los titulares de la PUAM podrán consultar el recibo de haberes de diciembre a partir del 9 de ese mes mediante la plataforma Mi Anses.

Para hacerlo, deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses. Identificarse con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la sección correspondiente a jubilaciones y pensiones. Ingresar a la consulta de recibos de haberes. Revisar los conceptos incluidos en la liquidación.

De esta manera, podrán verificar el haber actualizado, el aguinaldo y el bono extraordinario.

Cuáles son los requisitos para acceder a la PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Para solicitarla, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Ser argentino o naturalizado con al menos 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años.

Mantener la residencia en Argentina.

No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro de carácter contributivo o no contributivo.

Además del ingreso mensual, los beneficiarios de la PUAM cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a asignaciones familiares, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada prestación.