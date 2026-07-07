Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar en julio de 2026?

Las trabajadoras de casas particulares dedicadas al cuidado de personas ya cobran una nueva escala salarial desde julio de 2026. Conocé los valores por hora y por mes, los adicionales que corresponden y la obligación del recibo de sueldo digital.

Las niñeras que trabajan en casas particulares cuentan con una nueva escala salarial vigente desde el 1 de julio de 2026. Los valores corresponden al último tramo del acuerdo paritario homologado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp), en el marco de la Ley 26.844.

La categoría “Asistencia y cuidado de personas” comprende tanto a las niñeras como a los cuidadores de adultos mayores. Se trata de los trabajadores que realizan tareas de cuidado no terapéutico de personas dentro del hogar.

Los nuevos salarios fueron oficializados mediante la Resolución 4/2026 de la Cntcp. La normativa estableció los incrementos correspondientes a abril, mayo, junio y julio, e incorporó al salario básico el bono extraordinario abonado durante marzo.

Sueldos básicos de niñeras en julio de 2026

Para el séptimo mes del año, los salarios mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.996,45 por hora o $505.302,76 por mes.

$3.996,45 por hora o $505.302,76 por mes. Sin retiro: $4.435,86 por hora o $558.972,92 por mes.

Estos montos representan el piso salarial del sector. Es decir, las familias empleadoras pueden acordar remuneraciones superiores, pero no pueden pagar valores inferiores a los fijados por la normativa vigente.

Adicionales que deben cobrar las niñeras

Además del salario básico, las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en esta categoría tienen derecho a percibir adicionales cuando corresponda.

Los principales son:

Antigüedad: se abona un adicional del 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020, calculado sobre el salario básico.

se abona un adicional del desde septiembre de 2020, calculado sobre el salario básico. Zona desfavorable: corresponde un 31% adicional para quienes prestan servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.

Asimismo, cuando la jornada laboral supera los límites establecidos por la legislación o se trabaja durante feriados, también deben abonarse los recargos previstos por la ley.

Recibo de sueldo digital obligatorio

Las familias empleadoras de personal de casas particulares deben emitir el recibo de sueldo electrónico a través del sistema habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La obligación fue establecida por la Resolución General 5850/2026 y alcanza a todas las relaciones laborales del servicio doméstico. Gracias a esta modalidad, las niñeras pueden consultar, descargar y conservar sus recibos de haberes desde el portal del organismo utilizando su Clave Fiscal.