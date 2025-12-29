Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar en enero con el aumento?

Los empleados de casas particulares perciben desde enero nuevos sueldos básicos mínimos tras la incorporación al salario del bono que se pagó a fines de 2025. La actualización fue oficializada por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

Los trabajadores del servicio doméstico cobran en enero de 2026 nuevos salarios básicos como resultado del último acuerdo salarial homologado para el sector. La actualización quedó formalizada a través de la Resolución 3/2025 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).

A partir de este mes, la escala salarial incorpora al sueldo básico el bono que se había abonado como suma no remunerativa durante noviembre y diciembre de 2025. De esta manera, dicho monto pasa a tener carácter remunerativo y forma parte del salario mensual.

Escala salarial del servicio doméstico en enero de 2026

Estos son los sueldos básicos mínimos que deben percibir los empleados del servicio doméstico:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora y $485.961,09 por mes.

Sin retiro: $4.254,05 por hora y $539.711,97 por mes.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $3.696,15 por hora y $452.478,51 por mes.

Sin retiro: $4.039,45 por hora y $502.101,03 por mes.

Caseros

$3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Sin retiro: $3.894,25 por hora y $490.745,56 por mes.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.250,10 por hora y $398.722,14 por mes.

Sin retiro: $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

Los valores corresponden a los mínimos legales obligatorios. Empleadores y trabajadores pueden acordar salarios superiores, pero nunca inferiores a los establecidos oficialmente.

Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en enero del 2026?

Las niñeras son parte del cuarto escalafón Asistencia y cuidado de personas. De esta manera percibirán:

Con retiro: $3.494,25 por hora

$3.494,25 por hora Sin retiro: $3.894,25 por hora

Fin del bono y su impacto en el sueldo

El bono que se pagó en noviembre y diciembre de 2025, y que variaba según la carga horaria semanal, dejó de abonarse como concepto separado. Desde enero de 2026 quedó incorporado al salario básico, por lo que ahora es remunerativo.

Esta modificación es relevante porque ese monto se ajustará con futuras actualizaciones salariales y será tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo de junio de 2026.

Adicionales obligatorios

Además del salario básico, los empleados del servicio doméstico tienen derecho a los siguientes adicionales:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020. Debe pagarse mensualmente y figurar discriminado en el recibo de sueldo.

Zona desfavorable: adicional del 30% para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido de Patagones (provincia de Buenos Aires).

Estos conceptos son obligatorios y deben sumarse al salario básico correspondiente a cada categoría.