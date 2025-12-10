Niñeras: ¿cuánto tenés que cobrar con el bono extra y el aumento de diciembre?

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (Cntcp) acordó un nuevo incremento salarial para el personal doméstico, que impacta directamente en lo que deben cobrar las niñeras y cuidadoras domiciliarias en diciembre.

El aumento pactado fue del 1,4% en noviembre y un 1,3% adicional en diciembre, ambos acumulativos. Además, se fijó el pago de un bono extraordinario no remunerativo durante esos dos meses, aplicable a todas las categorías y modalidades del sector.

Cuánto cobran las niñeras en diciembre de 2025

Las trabajadoras incluidas en la categoría “Asistencia y cuidado de personas”, que comprende tanto a niñeras como a cuidadores de adultos mayores o personas con discapacidad no terapéuticas, deben cobrar en diciembre los siguientes valores:

Con retiro: $3.383,53 por hora / $427806,54 mensuales.

Sin retiro: $3.783,33 por hora / $476.745,56 mensuales.

Bono especial para noviembre y diciembre

El acuerdo también establece un bono no remunerativo que deberá pagarse junto con los sueldos de noviembre y diciembre de 2025.

Los montos varían según la cantidad de horas trabajadas por semana:

Hasta 12 horas semanales: $6.000.

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000.

Más de 16 horas semanales o personal sin retiro: $14.000.

Este bono no genera aportes ni contribuciones y no se integra al salario básico, aunque debe figurar en el recibo de sueldo y aplicarse tanto a trabajadoras registradas como informales.

Adicionales vigentes

Además del salario básico, las trabajadoras tienen derecho a dos adicionales establecidos por convenio:

Antigüedad: 1% por cada año trabajado desde septiembre de 2020.

Zona desfavorable: 30% adicional para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el partido bonaerense de Patagones.

En resumen, una niñera con retiro deberá cobrar $3.340,11 por hora en noviembre y $3.383,53 en diciembre, más el bono correspondiente y los adicionales si aplican.