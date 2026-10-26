Niñeras: cuánto te tienen que pagar la hora a fines de octubre de 2026

Las niñeras cobran con aumento en octubre de 2026: conocé cuánto se paga por hora y por mes con retiro y sin retiro, cuáles son los nuevos salarios mínimos y qué adicionales corresponden por antigüedad y zona desfavorable.

Las niñeras reciben un aumento salarial del 1,7% en octubre de 2026, de acuerdo con la nueva escala del servicio doméstico. La actualización alcanza a las trabajadoras que prestan servicios con retiro y sin retiro e incorpora parte de la suma extraordinaria acordada en paritarias.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) oficializó el incremento mediante la Resolución 6/2026. Por lo tanto, los empleadores deben tomar como referencia los nuevos valores para liquidar los salarios correspondientes a octubre, aunque la actualización todavía no haya sido publicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Cuánto cobra una niñera por hora en octubre de 2026

Las niñeras están comprendidas en la cuarta categoría del régimen de casas particulares, denominada asistencia y cuidado de personas. Los salarios mínimos establecidos para octubre son los siguientes:

Niñeras con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes.

$4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes. Niñeras sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 mensuales.

Estos importes corresponden a los salarios mínimos obligatorios. Los empleadores pueden acordar remuneraciones superiores, pero no pagar por debajo de los valores establecidos para la categoría.

La modalidad con retiro comprende a las trabajadoras que regresan a su domicilio al finalizar la jornada laboral. En cambio, la modalidad sin retiro corresponde a quienes residen en la vivienda donde prestan sus servicios.

Cómo calcular el sueldo de una niñera según las horas trabajadas

Para determinar cuánto debe cobrar una niñera, es necesario tener en cuenta la cantidad de horas semanales que trabaja para un mismo empleador.

Cuando la prestación de servicios es inferior a 24 horas semanales, corresponde calcular el salario tomando como referencia el valor por hora.

En cambio, si la trabajadora cumple 24 horas semanales o más, se utiliza el salario mensual como referencia. En los casos en que la jornada sea inferior a la completa, el importe se calcula de manera proporcional a las horas trabajadas.

Qué adicionales cobran las niñeras en octubre

Además del salario básico, las trabajadoras de casas particulares pueden tener derecho a adicionales que incrementan el monto final de sus ingresos.

Antigüedad: corresponde un adicional equivalente al 1% del salario por cada año trabajado para el mismo empleador. El beneficio se computa desde septiembre de 2020, por lo que en octubre de 2026 puede alcanzar el 6% para quienes reúnen la antigüedad necesaria.

Zona desfavorable: las trabajadoras que prestan servicios en las regiones comprendidas en la Zona 1 reciben un adicional del 31% sobre los salarios mínimos correspondientes.

Este suplemento alcanza a quienes trabajan en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el partido bonaerense de Patagones.

De esta manera, el salario que percibe cada niñera depende de la modalidad de contratación, la cantidad de horas trabajadas, la antigüedad y, cuando corresponda, el adicional por zona desfavorable.