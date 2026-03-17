Motos del Banco Nación: cómo comprar una en 48 cuotas de $63208

El Banco Nación continúa ofreciendo la posibilidad de comprar motos en cuotas a través de la página web. Este programa ofrece financiación de hasta el 100% del valor del vehículo.

En marzo del 2026, el Banco Nación mantiene un préstamo muy atractivo para los deliverys o para aquellos que necesiten una moto para trasladarse. El objetivo del programa es que puedan comprar una moto totalmente financiada. En la tienda del Banco Nación, está la posibilidad de acceder a Motos y se ofrece una financiación especial para usuarios del banco, pero puede solicitarlo cualquier individuo.

En su página web, la entidad bancaria señala que financia hasta el 100% del valor de venta del vehículo y los accesorios en caso de corresponder (IVA incluido). No se financiará el patentamiento ni otros gastos o cargos que pudieran existir.

El monto máximo del préstamo es hasta $25.000.000. El destino es para la adquisición de vehículos 0 km (cero kilómetros) tales como motocicletas, monopatines y bicicletas eléctricas, entre otros.

Podrá incluirse en la oferta la adquisición de accesorios, como indumentaria, cascos, siempre que los mismos se publiquen en conjunto con el vehículo a financiar.

El plazo es a 36 meses en cuotas mensuales, iguales y consecutivas, calculadas por sistema francés, sin período de gracia.

Para los que tramiten con los préstamos de BNA sean o no clientes, el Costo Financiero Total será de: 57,02% y se puede hacer en hasta 72 cuotas.

Con MODO del Banco Nación se puede pagar pero con un Costo Financiero Total de 41,2% pero con 24 cuotas como máximo.

¿Cuánto tenés que pagar según el Préstamo?

Para aquellos que soliciten la moto más barata que es de $1.332.000 pueden pagar en 24 cuotas fijas de $77800 o en 48 cuotas de $63208 con Préstamo BNA.

¿Cómo tramitar este préstamo del Banco Nación?

Para tramitar el préstamo hay que cumplir los pasos del Banco Nación, comenzando de manera muy simple con el CUIL y el mail.

Luego, continuará el proceso con un intercambio muy fácil de mails y el mismo sistema detectará si la persona puede acceder al crédito o no y cuánto puede solicitar.

En el último mail que manda el banco, se detalla el monto máximo del préstamo que otorgará y pide elegir el vehículo. Una vez autorizado, solo hay que elegir la moto o bicicleta y contactarse con la empresa.