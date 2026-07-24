Monotributo Social: ¿cuánto vas a tener que pagar de cuota en agosto con el aumento de ARCA?

ARCA confirmó el nuevo valor del Monotributo Social tras la recategorización semestral. Desde agosto de 2026, la cuota mensual será de $12.847,27 y los beneficiarios seguirán contando con el subsidio estatal para los aportes y la obra social.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el valor del Monotributo Social tras la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A partir de agosto de 2026, la cuota mensual será de $12.847,27, importe que permanecerá vigente hasta enero de 2027.

El Estado continúa financiando el 100% del componente impositivo, el 100% del aporte previsional y el 50% del costo de la obra social. En consecuencia, los beneficiarios únicamente deben abonar el 50% correspondiente a la cobertura médica por cada integrante del grupo familiar incorporado a la obra social.

Qué es el Monotributo Social

El Monotributo Social es un régimen destinado a trabajadores de la economía popular que buscan formalizar su actividad. Su objetivo es facilitar la incorporación al sistema formal, permitiendo emitir facturas, realizar aportes jubilatorios y acceder a una obra social tanto para el titular como para su grupo familiar.

Además, quienes están inscriptos pueden seguir percibiendo distintas prestaciones sociales compatibles, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar.

Requisitos para acceder al Monotributo Social

Para inscribirse es necesario cumplir con las condiciones establecidas por ARCA y el Ministerio de Capital Humano. Entre los principales requisitos figuran:

Tener 18 años o más.

Desarrollar una única actividad económica.

Registrar ingresos brutos anuales inferiores a $12.009.410,45 , equivalente al límite de la categoría A del Monotributo.

, equivalente al límite de la categoría A del Monotributo. Ser propietario de hasta dos inmuebles, siempre que uno de ellos esté afectado al emprendimiento productivo.

Tener hasta tres bienes muebles registrables.

No ejercer una profesión universitaria como actividad económica.

No ser empleador ni integrar sociedades comerciales como titular de acciones o cuotas sociales.

Obtener ingresos únicamente de la actividad declarada, sin contar las prestaciones sociales compatibles.

En el caso de las cooperativas de trabajo, contar con un mínimo de seis asociados.

Cómo inscribirse

La inscripción al Monotributo Social es gratuita y debe realizarse de manera personal. El trámite puede gestionarse ante la Anses a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitando un turno previo.

Una vez aprobada el alta, el contribuyente puede descargar la credencial de pago, donde figura el importe mensual que deberá abonar.

Cómo pagar la cuota

La cuota del Monotributo Social puede abonarse en efectivo o mediante distintos medios electrónicos, como transferencia bancaria, débito automático o cajeros automáticos.

El pago debe realizarse entre los días 1 y 20 de cada mes, utilizando la credencial disponible en el portal de ARCA.

Cabe recordar que la cobertura médica de la obra social se habilita una vez que el beneficiario acredita tres pagos mensuales consecutivos.