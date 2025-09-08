Monotributo: paso a paso para imprimir la constancia a través del portal de ARCA

La constancia de inscripción en el Monotributo puede obtenerse en minutos desde el portal de ARCA, sin necesidad de acudir a una oficina. Es un trámite gratuito, disponible todo el año, y esencial para gestiones ante bancos, empleadores, obras sociales y organismos como ANSES. El documento tiene validez por 30 días y puede descargarse con o sin clave fiscal.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó un procedimiento digital para obtener la constancia de inscripción en el Monotributo sin necesidad de acudir a una oficina. Este documento es clave para acreditar la condición fiscal del pequeño contribuyente y suele ser requerido por bancos, obras sociales, empleadores y organismos como ANSES.

ARCA: ¿Para qué sirve la constancia?

La constancia de inscripción permite verificar:

La categoría vigente del Monotributo

La fecha de alta como contribuyente

La situación frente al Impuesto al Valor Agregado (IVA)

Su presentación es habitual en trámites laborales, bancarios y previsionales. Por eso, desde ARCA recomiendan tenerla actualizada y disponible.

Cómo obtener la constancia con clave fiscal

El trámite se realiza íntegramente en línea a través del Portal Monotributo. Los pasos son:

Ingresar al portal con CUIT y clave fiscal. Seleccionar la opción «Constancias» en el menú principal. Hacer clic en «Constancia de CUIT». Presionar «Ver constancia».

El sistema genera un archivo PDF que puede descargarse e imprimirse en el momento. La constancia tiene validez por 30 días desde su emisión, y la fecha de vencimiento figura al pie del documento.

¿Es posible obtenerla sin clave fiscal?

Sí. ARCA también permite acceder a la constancia sin clave fiscal. Para ello, el contribuyente debe:

Ingresar a la sección de constancias de inscripción

Indicar su número de CUIT

Copiar el código de autenticación solicitado por el sistema

Este método facilita el acceso a quienes no cuentan con clave fiscal activa o necesitan el documento de forma urgente.

Trámite gratuito y disponible todo el año

Desde ARCA destacaron que la impresión de la constancia es un trámite gratuito, disponible las 24 horas, los 365 días del año. No requiere turnos ni validaciones presenciales, lo que agiliza su obtención para cualquier tipo de gestión.