Monotributo: ¿cuáles son los nuevos montos por categoría desde febrero de 2026?

La actualización de las escalas del monotributo desde febrero de 2026 estará atada a la inflación del segundo semestre de 2025 y elevará los topes de facturación hasta más de $108 millones, por lo que los contribuyentes deberán revisar su categoría y cumplir con la recategorización obligatoria antes del 5 de febrero.

A partir de febrero de 2026 se actualizarán las escalas del monotributo. El ajuste se explica por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulada durante el segundo semestre de 2025, que fue del 14,3%. Ese porcentaje se aplicará sobre los topes de facturación anual de cada categoría, lo que impactará tanto en los ingresos mínimos y máximos permitidos como en los importes mensuales a pagar.

Con este incremento, el tope máximo de facturación anual del régimen pasará de $94.808.194 a más de $108 millones, aunque los valores definitivos todavía no fueron oficializados por ARCA. Las nuevas escalas comenzarán a regir desde febrero.

Nuevas escalas estimadas del monotributo 2026

Mientras se espera la publicación oficial, estos serían los nuevos montos calculados en base al ajuste del 14,3%:

Categoría A

Ingresos actuales: $8.992.597,87 → Nuevo tope: $10.278.539,37

Categoría B

$13.175.201,52 → $15.059.255,34

Categoría C

$18.473.166,15 → $21.114.828,91

Categoría D

$22.934.610,05 → $26.214.259,29

Categoría E

$26.977.793,60 → $30.835.618,08

Categoría F

$33.809.379,57 → $38.644.120,85

Categoría G

$40.431.835,35 → $46.213.587,81

Categoría H

$61.344.853,64 → $70.117.167,71

Categoría I

$68.664.410,05 → $78.483.420,69

Categoría J

$78.632.948,76 → $89.877.460,43

Categoría K

$94.805.682,90 → $108.362.895,55

Recategorización del monotributo: qué tener en cuenta

Con estas nuevas escalas, los monotributistas deberán evaluar si corresponde cambiar de categoría. El plazo para realizar la recategorización vence el 5 de febrero. La revisión es obligatoria y se basa en los parámetros de los últimos 12 meses, principalmente el nivel de facturación.

Si los ingresos superan o quedan por debajo de los límites de la categoría actual, corresponde recategorizarse. En caso contrario, se mantiene la misma categoría.

Paso a paso para hacer la recategorización

Ingresar al sitio de ARCA

Acceder al Portal Monotributo con CUIT y clave fiscal. Iniciar el trámite

Seleccionar la opción “Recategorizarme”, disponible en enero y julio. Revisar las escalas vigentes

El sistema muestra la categoría actual y sus topes. Es recomendable consultar “Escalas Vigentes” antes de continuar. Cargar los datos

Informar la facturación de los últimos 12 meses y responder sobre local comercial y provincia de actividad. Con estos datos, el sistema sugiere una nueva categoría. Confirmar la recategorización

Verificar la información y confirmar. Una vez finalizado el trámite, se puede imprimir la nueva credencial. El nuevo importe se paga a partir del mes siguiente.

De esta manera, el monotributo se ajusta nuevamente por inflación y obliga a los contribuyentes a revisar su situación fiscal de cara al inicio de 2026.