Monotributo: comenzó la recategorización ¿cuál te corresponde?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la recategorización semestral del monotributo tras actualizar las escalas un 16,8%. Los contribuyentes que hayan modificado sus ingresos o parámetros económicos en el último año deberán realizar el trámite antes del 5 de agosto.

Con la publicación de las nuevas escalas del monotributo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el proceso de recategorización semestral, un trámite obligatorio para aquellos pequeños contribuyentes que registraron cambios en sus ingresos o en otros parámetros durante los últimos doce meses.

La fecha límite para completar el procedimiento es el 5 de agosto, mientras que las nuevas cuotas comenzarán a regir desde el 20 de agosto, cuando se produzca el próximo vencimiento mensual.

¿Quiénes deben hacer la recategorización del monotributo?

La obligación alcanza a los monotributistas cuyos parámetros hayan variado respecto del semestre anterior. ARCA evalúa:

Ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses.

Alquileres devengados.

Consumo de energía eléctrica.

Superficie destinada a la actividad.

En cambio, no deberán realizar el trámite quienes mantengan los mismos valores declarados en la última recategorización ni los contribuyentes que aún no cumplieron seis meses calendario desde el inicio de su actividad.

Cómo hacer la recategorización paso a paso

El trámite se realiza de forma completamente online a través del portal de ARCA.

Los pasos son:

Ingresar al sitio de ARCA con CUIT y clave fiscal. Acceder al servicio “Monotributo”. Seleccionar la opción “Recategorizarme”. Revisar la información registrada por el organismo. Presionar “Continuar recategorización”. Actualizar los datos si corresponde. Confirmar el trámite. Descargar el formulario F.184 y la nueva credencial de pago.

Además, continúa disponible la modalidad de recategorización simplificada, que muestra automáticamente la facturación anual registrada por el organismo y agiliza el procedimiento para quienes cumplen los requisitos.

Nuevos topes de facturación del monotributo

Tras la actualización del 16,8%, los ingresos brutos máximos anuales por categoría quedaron establecidos de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

hasta $12.009.410,45. Categoría B: hasta $17.595.182,74.

hasta $17.595.182,74. Categoría C: hasta $24.670.494,31.

hasta $24.670.494,31. Categoría D: hasta $30.628.651,43.

hasta $30.628.651,43. Categoría E: hasta $36.028.231,33.

hasta $36.028.231,33. Categoría F: hasta $45.151.659,41.

hasta $45.151.659,41. Categoría G: hasta $53.995.798,87.

hasta $53.995.798,87. Categoría H: hasta $81.924.660,37.

hasta $81.924.660,37. Categoría I: hasta $91.699.761,90.

hasta $91.699.761,90. Categoría J: hasta $105.012.519,20.

hasta $105.012.519,20. Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Cuánto habrá que pagar por mes

Las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, también fueron actualizadas.

Prestadores de servicios

Categoría A: $49.527,18 .

. Categoría B: $56.379,08 .

. Categoría C: $66.020,12 .

. Categoría D: $84.612,93 .

. Categoría E: $119.811,45 .

. Categoría F: $150.784,21 .

. Categoría G: $230.312,94 .

. Categoría H: $522.706,68 .

. Categoría I: $963.747,86 .

. Categoría J: $1.167.299,76 .

. Categoría K: $1.614.446,04.

Venta de bienes

Categoría A: $49.527,18 .

. Categoría B: $56.379,08 .

. Categoría C: $64.530,58 .

. Categoría D: $82.564,81 .

. Categoría E: $108.267,51 .

. Categoría F: $129.930,65 .

. Categoría G: $158.815,05 .

. Categoría H: $317.895,01 .

. Categoría I: $474.992,78 .

. Categoría J: $580.793,69 .

. Categoría K: $702.103,24.

¿Qué pasa si no se hace la recategorización?

ARCA recordó que puede realizar una recategorización de oficio cuando detecta diferencias entre la categoría declarada y la información fiscal disponible.

Para ello, el organismo cruza datos como movimientos bancarios, acreditaciones en cuentas, compras, gastos registrados y facturación electrónica. Si determina que el contribuyente superó los límites de su categoría, podrá modificarla automáticamente y comunicar la decisión a través del domicilio fiscal electrónico.