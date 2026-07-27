Monotributo: ARCA confirmó las nuevas escalas y cuotas desde agosto de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó las nuevas escalas del Monotributo que estarán vigentes desde agosto de 2026 hasta enero de 2027. La actualización será del 16,8%, en línea con la inflación acumulada informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El organismo publicó la nueva tabla luego de conocerse el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, que fue del 1,9%. El ajuste alcanza tanto a las cuotas mensuales como a los topes de facturación y al resto de los parámetros del régimen simplificado.

Con estos nuevos valores, los pequeños contribuyentes deberán revisar su situación para determinar si les corresponde cambiar de categoría. La recategorización podrá realizarse hasta el 5 de agosto de 2026, inclusive, a través del sitio web de ARCA utilizando la Clave Fiscal.

Nuevas escalas del Monotributo desde agosto de 2026

La actualización elevó los ingresos brutos máximos permitidos para permanecer en cada categoría del régimen. Los nuevos topes de facturación son los siguientes:

Categoría A: hasta $12.009.410,45 .

hasta . Categoría B: hasta $17.595.182,74 .

hasta . Categoría C: hasta $24.670.494,31 .

hasta . Categoría D: hasta $30.628.651,43 .

hasta . Categoría E: hasta $36.028.231,33 .

hasta . Categoría F: hasta $45.151.659,41 .

hasta . Categoría G: hasta $53.995.798,87 .

hasta . Categoría H: hasta $81.924.660,37 .

hasta . Categoría I: hasta $91.699.761,90 .

hasta . Categoría J: hasta $105.012.519,20 .

hasta . Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Además, ARCA actualizó el resto de los parámetros utilizados para definir la categoría. Entre ellos, el precio unitario máximo para la venta de cosas muebles, que pasó a ser de $716.841.

Gracias a esta actualización, muchos monotributistas podrán seguir dentro del régimen simplificado sin quedar excluidos únicamente por el impacto de la inflación sobre su facturación nominal.

Cuotas del Monotributo desde agosto de 2026

Las cuotas mensuales también aumentan como parte de la actualización semestral. Los nuevos importes son los siguientes:

Categoría Servicios Venta de cosas muebles A $49.527,18 $49.527,18 B $56.379,08 $56.379,08 C $66.020,12 $64.530,58 D $84.612,93 $82.564,81 E $119.811,45 $108.267,51 F $150.784,21 $129.930,65 G $230.312,94 $158.815,05 H $522.706,68 $317.895,01 I $963.747,86 $474.992,78 J $1.167.299,76 $580.793,69 K $1.614.446,04 $702.103,24

En las categorías A y B el valor de la cuota es el mismo para todas las actividades, mientras que desde la categoría C existen diferencias entre quienes realizan locaciones y prestaciones de servicios y quienes se dedican a la venta de cosas muebles.

Hasta cuándo hay tiempo para recategorizarse

Los contribuyentes que, tras analizar su facturación y el resto de los parámetros, deban modificar su categoría tendrán tiempo hasta el 5 de agosto de 2026 para completar el trámite de recategorización en el portal de ARCA con Clave Fiscal.

Una vez realizada la recategorización, el nuevo importe de la cuota del Monotributo comenzará a aplicarse al período correspondiente según el cronograma establecido por ARCA.