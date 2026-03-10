Monotributistas: ¿te recategorizaron mal? cómo podés reclamar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó un trámite simplificado para que los contribuyentes puedan reclamar la recategorización de oficio en el Monotributo. La opción estará disponible hasta el 16 de marzo inclusive y permite manifestar la disconformidad sin necesidad de iniciar un recurso formal.

La medida surge luego de que numerosos monotributistas recibieran notificaciones por diferencias detectadas en movimientos de billeteras virtuales durante 2024 y 2025. En varios casos, los contribuyentes aseguraron haber sido recategorizados por transferencias entre cuentas propias o por movimientos que no corresponden a ingresos de su actividad económica.

Cómo reclamar la recategorización

ARCA incorporó un botón específico dentro de su portal para presentar la disconformidad. Este trámite permite solicitar la revisión de la recategorización de manera simple, sin iniciar una apelación formal.

El mecanismo funciona como una instancia previa al recurso habitual que se realiza mediante el servicio “Presentaciones Digitales”. Sin embargo, sólo pueden utilizarlo los contribuyentes que todavía no hayan iniciado ese procedimiento.

La opción aparece cuando el sistema detecta que el contribuyente fue recategorizado de oficio por información proveniente de plataformas digitales, entre ellas billeteras virtuales como Mercado Pago.

Desde el organismo explicaron que la herramienta busca agilizar la revisión de los casos y descomprimir los reclamos vinculados al régimen simplificado.

Cruces de datos de billeteras virtuales

El origen de los reclamos está vinculado a la forma en que se procesaron los movimientos detectados en billeteras virtuales. Según especialistas, el algoritmo utilizado por ARCA tomó el total de los fondos acreditados sin diferenciar el origen del dinero.

De esta manera, al momento de realizar la recategorización en el Monotributo se habrían considerado movimientos que no necesariamente corresponden a ingresos por actividad económica, como por ejemplo:

Ventas vinculadas a la actividad del contribuyente.

Créditos personales recibidos.

Transferencias entre cuentas propias, familiares o amigos.

Venta de bienes usados, una actividad que no está gravada.

Por esta razón, varios contribuyentes quedaron ubicados en categorías superiores del Monotributo, pese a que parte de los fondos registrados no representaban ingresos reales de su actividad.

Qué dice la ley sobre la recategorización de oficio

La recategorización automática del Monotributo se apoya en el artículo 26 de la Ley 24.977. Esta norma permite a ARCA utilizar datos de operaciones electrónicas para ajustar la inscripción de los pequeños contribuyentes cuando detecta ingresos superiores a los límites del régimen.

El control generó sorpresa porque se aplicó pocos días después de la sanción de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. No obstante, especialistas señalan que el principio de “presunción de exactitud” establecido en esa norma no se aplica de forma directa al Monotributo, por lo que el organismo puede continuar realizando este tipo de controles.