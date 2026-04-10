Monotributistas: estas son las obras sociales que reciben en abril del 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) difundió el listado actualizado de obras sociales que aceptan monotributistas en abril de 2026. Este padrón es clave para quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, ya que define qué entidades están habilitadas para brindar cobertura médica.

En total, el listado incluye más de 40 opciones entre obras sociales sindicales, mutuales y empresas de medicina privada. Este esquema se encuadra en el Decreto 955/2024, que creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS). A partir de esta normativa, solo las entidades inscriptas pueden incorporar nuevos afiliados, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y evitar bajas masivas en la cobertura.

Cómo funciona el sistema para monotributistas

El aporte a la obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo. Sin embargo, la afiliación no es automática: cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente, presentando DNI, comprobantes de pago y la documentación requerida por la entidad elegida.

El sistema también contempla la posibilidad de cambiar de obra social una vez al año. Además, se pueden unificar aportes con el cónyuge o incorporar familiares a cargo mediante el pago de un adicional.

Listado de obras sociales disponibles

Entre las principales entidades habilitadas se encuentran:

OSSACRA (Amas de Casa)

OSPROTURA (Profesionales del Turf)

OSTCARA (Trabajadores de la Carne)

OSAMOC (Obreros Católicos)

OSTAXBA (Conductores de Taxis)

OSPM (Programas Médicos)

OSPYSA (Prevención y Salud)

OSBLYCA (Barracas, Lanas y Cueros)

OSOC (Operadores Cinematográficos)

OSCAMGLYP (Colocadores de Azulejos)

OSPEDICI (Distribuidoras Cinematográficas)

OSPIFSE (Industria Forestal)

OSMTT (Maquinistas de Teatro y TV)

OSDEM (Músicos)

OSOCNA (Comisarios Navales)

OSTPBA (Prensa Buenos Aires)

OSPREN (Prensa Mar del Plata)

OSEPC (Prensa Córdoba)

OSAPM (Agentes de Propaganda Médica)

OSVVRA (Viajantes Vendedores)

OSPIV (Industria del Vidrio)

OSTP (Trabajadores Perkins)

OSPETAX (Peones de Taxis)

OSVARA (Vendedores Ambulantes)

OSCRAIA (Remises y Autos al Instante)

OSOESTYLARA (Tintoreros y Lavaderos)

OSFYB (Farmacéuticos y Bioquímicos)

SERVESALUD (Industria Cervecera)

OSDIC (Construcción)

OSIM (Industria Metalúrgica)

OSDEPYM (Empresarios y Monotributistas)

OSMITA (Textil)

ASSPE (Servicios para Empresarios)

OSDO (Dirección)

OSDAAP (Actividad Aerocomercial)

UNIMEDICA (Mutual Médica Concordia)

AMPES (Economía Solidaria)

METCBA (MET Córdoba)

AMCI (Control Integral)

ARPSALUD (Recursos para Salud)

AMSTERDAM Salud

Obra Social de Serenos de Buques

Obra Social del Personal del Turf

Obra Social de Vareadores

Nuevo registro para garantizar la cobertura

El Gobierno nacional implementó un mecanismo adicional para proteger a los monotributistas ante posibles bajas de obras sociales. A través de la Resolución 492/2026, la Superintendencia de Servicios de Salud creó una sección específica dentro del RNAS.

Este espacio está destinado a las entidades que acepten recibir afiliados provenientes de obras sociales inhabilitadas. La adhesión es voluntaria, pero quienes se inscriban deben comprometerse a incorporar a los beneficiarios asignados, asegurando así la continuidad de la cobertura médica.

En caso de que una obra social deje de operar, los afiliados serán redistribuidos de manera proporcional entre las entidades disponibles, según criterios de cantidad de afiliados y jurisdicción. De esta forma, se busca evitar interrupciones en el acceso a la salud para los monotributistas.