Monotributistas: estas son las obras sociales habilitadas en noviembre del 2025

ARCA actualizó el registro oficial de entidades que pueden incorporar a monotributistas al sistema de salud. Son 40 las obras sociales y prepagas habilitadas para brindar cobertura desde noviembre de 2025, y la afiliación debe gestionarse de forma manual por cada contribuyente.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer el nuevo listado de obras sociales y entidades de medicina prepaga autorizadas para incorporar a monotributistas desde noviembre de 2025. En total, son 40 las entidades registradas que brindarán cobertura médico-asistencial a quienes estén inscriptos en el régimen simplificado.

Aunque el aporte a la obra social está incluido dentro de la cuota mensual del Monotributo, la afiliación no se genera automáticamente. Cada contribuyente debe elegir una obra social del listado oficial y completar el trámite de adhesión correspondiente.

Un registro que garantiza la formalidad

El listado forma parte del Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), creado por el Decreto 955/2024, que entró en vigencia en diciembre de 2024. La norma establece que solo las obras sociales y prepagas inscriptas en este registro pueden aceptar nuevas afiliaciones de monotributistas.

Las entidades que no figuren en el listado oficial tienen prohibido incorporar beneficiarios bajo este régimen.

Obras sociales habilitadas

Entre las opciones disponibles se encuentran:

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil Pro Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

: Asociación Mutual del Control Integral. ARPSALUD: Administración Recursos para Salud S.A.

Monotributistas: ¿cuáles son los requisitos para afiliarse?

Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), los monotributistas deben presentar la siguiente documentación para iniciar el trámite:

DNI original y copia.

Último comprobante de pago del Monotributo (original y copia).

Formulario 184/F (descargable desde el portal de ARCA).

Formulario 152 (credencial de pago actualizada).

Una vez completado el proceso de afiliación, el beneficiario deberá presentar ante ANSES la Declaración Jurada 300/97 junto con el Formulario 184, ambos disponibles en los portales oficiales, para confirmar el alta en el sistema de salud.

Cambios y familiares a cargo

El sistema permite cambiar de obra social una vez al año a través del servicio “Mi SSSalud”, utilizando la clave fiscal nivel 3 de ARCA. No obstante, la normativa exige una permanencia mínima de 12 meses en la entidad elegida antes de solicitar una modificación.

Además, se pueden unificar aportes con el cónyuge —si ambos están afiliados a la misma obra social— e incorporar familiares a cargo abonando un adicional mensual por cada uno. Este trámite se gestiona desde el portal de Monotributo y genera una nueva credencial de pago.

Con esta actualización, ARCA busca garantizar mayor transparencia y control en el sistema de salud de los monotributistas, asegurando que todos los aportes se canalicen hacia entidades debidamente registradas y supervisadas por la autoridad sanitaria