Monotributistas: estas son las obras sociales a las que pueden acceder en septiembre

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el listado de obras sociales a las que pueden acceder los trabajadores independientes. Se suman más a la oferta ya establecida.
Cada vez más dificil conseguir obra social para los Monotributistas. Con la entrada en vigor del Decreto 955/2024, el sistema de salud argentino atraviesa una reestructuración que impacta directamente en los monotributistas. En septiembre de 2025, hay 40 obras sociales habilitadas para brindar cobertura a quienes tributan bajo este régimen.
¿Qué incluye el Monotributo?
La cuota mensual del Monotributo contempla un aporte obligatorio para obra social. Sin embargo, la afiliación no es automática: el contribuyente debe gestionar el alta directamente ante la prestadora elegida.
Requisitos para afiliarse
Para iniciar el trámite de alta, se debe presentar:
- Último comprobante de pago (original y copia)
- DNI (original y copia)
- Formulario 184/F completo (descargable desde el portal de AFIP)
- Credencial de pago (Formulario 152)
- Declaración jurada de salud (Formulario 300/97 ante ANSES)
¿Cómo cambiar de obra social?
El cambio se realiza a través del servicio web del Ministerio de Salud, con clave fiscal nivel 3. Solo puede hacerse una vez por año calendario, y el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la obra social elegida.
Las obras sociales para los Monotributistas
Estas son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas:
|RNAS
|Denominación
|Domicilio | Localidad
|Teléfono | Línea gratuita
|0-0150-8
|OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|BARTOLOME MITRE Nª 844 | CAPITAL FEDERAL – MITRE BARTOLOME(101-1400)
|| sin línea gratuita
|0-0210-5
|OBRA SOCIAL PROFESIONALE S DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|PANAMA 950 | MARTINEZ
|| sin línea gratuita
|0-0250-1
|OBRA SOCIAL DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARI OS
|ADOLFO ALSINA 943 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – ALSINA ADOLFO(901-1800)
|| sin línea gratuita
|0-0260-0
|OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|PARANA 749 2º A | CAPITAL FEDERAL – PARANA(1-1000)
|| sin línea gratuita
|0-0340-5
|OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE
|BILLINGHUR ST 1669 | CAPITAL FEDERAL – BILLINGHURST(1301-2600)
|| sin línea gratuita
|0-0350-4
|OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
|FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 661 | CAPITAL FEDERAL – FRAGATA PTE. SARMIENTO(1101-2500
|| sin línea gratuita
|0-0360-3
|OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL
|ESPAÑA 160 PISO 2 | LOMAS DE ZAMORA
|| sin línea gratuita
|1-0290-4
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS
|FLORENTINO AMEGHINO 1060 | AVELLANEDA
|| sin línea gratuita
|1-0460-3
|OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAF ICOS
|VIAMONTE 2045 | CAPITAL FEDERAL – VIAMONTE(1801-2700)
|| sin línea gratuita
|1-0480-1
|OBRA SOCIAL DE COLOCADORES DE AZULEJOS, MOSAICOS, GRANITEROS, LUSTRADORES Y PORCELANEROS
|JOSE EUSEBIO COLOMBRES 1419 | CAPITAL FEDERAL – COLOMBRES(1001-1800)
|| sin línea gratuita
|1-0620-3
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDOR AS CINEMATOGRAF ICAS DE LA R.A.
|AYACUCHO 512/514 1º Y 2º PISO | CAPITAL FEDERAL – AYACUCHO(1-400)
|| sin línea gratuita
|1-0800-1
|OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL DE SANTIAGO DEL ESTERO
|MISIONES 332 | SANTIAGO DEL ESTERO
|| sin línea gratuita
|1-1130-8
|OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION
|AVDA CORRIENTES 1642 PISO 1 OFICINA 21 | CAPITAL FEDERAL – CORRIENTES AVDA.(1401-1800)
|| sin línea gratuita
|1-1280-6
|OBRA SOCIAL DE MUSICOS
|AVDA. BELGRANO 3655 | CAPITAL FEDERAL – BELGRANO AVDA.(3201-4300)
|| sin línea gratuita
|1-1380-9
|OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES
|BERNARDO DE IRIGOYEN 840 | CAPITAL FEDERAL – IRIGOYEN BERNARDO DE(1-1200)
|| sin línea gratuita
|1-1510-2
|OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES
|PERU 590 PISO 5 | CAPITAL FEDERAL – PERU(501-1200)
|| sin línea gratuita
|1-1770-2
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MAR DEL PLATA
|DORREGO 1734 | MAR DEL PLATA
|| sin línea gratuita
|1-1800-2
|OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA
|OBISPO TREJO 365 | CORDOBA
|| sin línea gratuita
|1-1820-0
|OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|AVELLANEDA 2144 | CAPITAL FEDERAL – AVELLANEDA(1501-3300)
|| sin línea gratuita
|1-2210-4
|OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR)
|MORENO 2045 | CAPITAL FEDERAL – MORENO(1801-2800)
|| sin línea gratuita
|1-2250-0
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO
|BALBASTRO 453 | CAPITAL FEDERAL – BALBASTRO(401-1400)
|| sin línea gratuita
|1-2360-2
|OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PERKINS ARGENTINA S.A.I.C
|ROQUE SAENZ PEÑA 1377 | CORDOBA
|| sin línea gratuita
|1-2370-1
|OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL
|AVDA LA PLATA 1554/60/62 /64 | CAPITAL FEDERAL – LA PLATA AVDA.(1001-2200)
|| sin línea gratuita
|1-2550-9
|OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADE S NACIONALES
|AV BELGRANO 3768 4TO. PISO | CAPITAL FEDERAL – BELGRANO AVDA.(3201-4300)
|| sin línea gratuita
|1-2680-9
|OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y AFINES
|CERRITO 228 – 1º “B” | CAPITAL FEDERAL – CERRITO(1-1600)
|| sin línea gratuita
|1-2740-6
|OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
|CULPINA 25/29 | CAPITAL FEDERAL – CULPINA(1-2300)
|| sin línea gratuita
|1-2850-8
|OBRA SOCIAL DE FARMACEUTICO S Y BIOQUIMICOS
|AGUERO 1595 PISO 13 | CAPITAL FEDERAL – AGUERO(1101-2600)
|| sin línea gratuita
|4-0040-4
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA
|RODRIGUEZ PEÑA 1474 | CAPITAL FEDERAL – RODRIGUEZ PEÑA(1201-2100)
|| sin línea gratuita
|4-0060-2
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
|BILLINGHUR ST 1662 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – BILLINGHURST(1301-2600)
|| sin línea gratuita
|4-0120-9
|OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS
|MONTEVIDEO 373 PISO 4º | CAPITAL FEDERAL – MONTEVIDEO(1-1200)
|| sin línea gratuita
|4-0170-4
|OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALE S Y MONOTRIBUTIS TAS
|RECONQUIST A 458 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – RECONQUISTA(1-1200)
|| sin línea gratuita
|4-0220-2
|OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA
|PARAGUAY 610 PISO 6 | CAPITAL FEDERAL – PARAGUAY(301-1400)
|| sin línea gratuita
|4-0260-8
|OBRA SOCIAL ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DEL COMERCIO, SERVICIOS, PRODUCCION, INDUSTRIA Y CIVIL (ASSPE )
|BARTOLOME MITRE 1399 | CAPITAL FEDERAL – MITRE BARTOLOME(1340-1340)
|| sin línea gratuita
|4-0270-7
|OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO
|AVDA. LUIS MARUA CAMPOS 46 PISO 8 | CAPITAL FEDERAL – CAMPOS LUIS MARIA AVDA.(1-200)
|| sin línea gratuita
|4-0280-6
|OBRA SOCIAL DE DIRECCION DE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIA L PRIVADA
|VENEZUELA 900 | CAPITAL FEDERAL – VENEZUELA(1-1600)
|| sin línea gratuita
|9-0170-9
|MUTUAL MEDICA CONCORDIA
|9 DE JULIO Nº 15 | CONCORDIA
|| sin línea gratuita
|9-0180-8
|ASOCIACION MUTUAL DE PARTICIPANTE S DE ECONOMIA SOLIDARIAS
|DON BOSCO 218 | MENDOZA
|| sin línea gratuita
|9-0390-3
|MET-CORDOBA SA
|OBISPO ORO 50 | CORDOBA
|| sin línea gratuita
|9-0470-8
|ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CONTROL INTEGRAL
|PASAJE LA PIEDAD Nº 17 | CAPITAL FEDERAL – DE LA PIEDAD PASAJE(1-100)
|| sin línea gratuita
|9-0500-8
|ADMINISTRACI ÓN RECURSOS PARA SALUD S.A.
|FIGUEROA ALCORTA 110 | CORDOBA
|| sin línea gratuita