Monotributistas: estas son las obras sociales a las que pueden acceder en septiembre

La Superintendencia de Servicios de Salud actualizó el listado de obras sociales a las que pueden acceder los trabajadores independientes. Se suman más a la oferta ya establecida.

Redacción ElNueve.com

Cada vez más dificil conseguir obra social para los Monotributistas. Con la entrada en vigor del Decreto 955/2024, el sistema de salud argentino atraviesa una reestructuración que impacta directamente en los monotributistas. En septiembre de 2025, hay 40 obras sociales habilitadas para brindar cobertura a quienes tributan bajo este régimen.

¿Qué incluye el Monotributo?

La cuota mensual del Monotributo contempla un aporte obligatorio para obra social. Sin embargo, la afiliación no es automática: el contribuyente debe gestionar el alta directamente ante la prestadora elegida.

Requisitos para afiliarse

Para iniciar el trámite de alta, se debe presentar:

  • Último comprobante de pago (original y copia)
  • DNI (original y copia)
  • Formulario 184/F completo (descargable desde el portal de AFIP)
  • Credencial de pago (Formulario 152)
  • Declaración jurada de salud (Formulario 300/97 ante ANSES)

¿Cómo cambiar de obra social?

El cambio se realiza a través del servicio web del Ministerio de Salud, con clave fiscal nivel 3. Solo puede hacerse una vez por año calendario, y el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la obra social elegida.

Las obras sociales para los Monotributistas

Estas son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas:

RNAS Denominación Domicilio | Localidad Teléfono | Línea gratuita
 0-0150-8  OBRA SOCIAL DE LA ASOCIACION CIVIL PROSINDICATO DE AMAS DE CASA DE LA REPUBLICA ARGENTINA  BARTOLOME MITRE Nª 844 | CAPITAL FEDERAL – MITRE BARTOLOME(101-1400)   | sin línea gratuita
 0-0210-5  OBRA SOCIAL PROFESIONALE S DEL TURF DE LA REPUBLICA ARGENTINA  PANAMA 950 | MARTINEZ   | sin línea gratuita
 0-0250-1  OBRA SOCIAL DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUBSECRETARI OS  ADOLFO ALSINA 943 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – ALSINA ADOLFO(901-1800)   | sin línea gratuita
 0-0260-0  OBRA SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE LA CARNE Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA  PARANA 749 2º A | CAPITAL FEDERAL – PARANA(1-1000)   | sin línea gratuita
 0-0340-5  OBRA SOCIAL ASOCIACION MUTUAL DE LOS OBREROS CATOLICOS PADRE FEDERICO GROTE  BILLINGHUR ST 1669 | CAPITAL FEDERAL – BILLINGHURST(1301-2600)   | sin línea gratuita
 0-0350-4  OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES TITULARES DE TAXIS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES  FRAGATA PRESIDENTE SARMIENTO 661 | CAPITAL FEDERAL – FRAGATA PTE. SARMIENTO(1101-2500   | sin línea gratuita
 0-0360-3  OBRA SOCIAL PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL  ESPAÑA 160 PISO 2 | LOMAS DE ZAMORA   | sin línea gratuita
 1-0290-4  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS  FLORENTINO AMEGHINO 1060 | AVELLANEDA   | sin línea gratuita
 1-0460-3  OBRA SOCIAL DE OPERADORES CINEMATOGRAF ICOS  VIAMONTE 2045 | CAPITAL FEDERAL – VIAMONTE(1801-2700)   | sin línea gratuita
 1-0480-1  OBRA SOCIAL DE COLOCADORES DE AZULEJOS, MOSAICOS, GRANITEROS, LUSTRADORES Y PORCELANEROS  JOSE EUSEBIO COLOMBRES 1419 | CAPITAL FEDERAL – COLOMBRES(1001-1800)   | sin línea gratuita
 1-0620-3  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DISTRIBUIDOR AS CINEMATOGRAF ICAS DE LA R.A.  AYACUCHO 512/514 1º Y 2º PISO | CAPITAL FEDERAL – AYACUCHO(1-400)   | sin línea gratuita
 1-0800-1  OBRA SOCIAL PARA EL PERSONAL DE LA INDUSTRIA FORESTAL DE SANTIAGO DEL ESTERO  MISIONES 332 | SANTIAGO DEL ESTERO   | sin línea gratuita
 1-1130-8  OBRA SOCIAL DE MAQUINISTAS DE TEATRO Y TELEVISION  AVDA CORRIENTES 1642 PISO 1 OFICINA 21 | CAPITAL FEDERAL – CORRIENTES AVDA.(1401-1800)   | sin línea gratuita
 1-1280-6  OBRA SOCIAL DE MUSICOS  AVDA. BELGRANO 3655 | CAPITAL FEDERAL – BELGRANO AVDA.(3201-4300)   | sin línea gratuita
 1-1380-9  OBRA SOCIAL DE COMISARIOS NAVALES  BERNARDO DE IRIGOYEN 840 | CAPITAL FEDERAL – IRIGOYEN BERNARDO DE(1-1200)   | sin línea gratuita
 1-1510-2  OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BUENOS AIRES  PERU 590 PISO 5 | CAPITAL FEDERAL – PERU(501-1200)   | sin línea gratuita
 1-1770-2  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE PRENSA DE MAR DEL PLATA  DORREGO 1734 | MAR DEL PLATA   | sin línea gratuita
 1-1800-2  OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE PRENSA DE CORDOBA  OBISPO TREJO 365 | CORDOBA   | sin línea gratuita
 1-1820-0  OBRA SOCIAL DE AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA  AVELLANEDA 2144 | CAPITAL FEDERAL – AVELLANEDA(1501-3300)   | sin línea gratuita
 1-2210-4  OBRA SOCIAL DE VIAJANTES VENDEDORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA. (ANDAR)  MORENO 2045 | CAPITAL FEDERAL – MORENO(1801-2800)   | sin línea gratuita
 1-2250-0  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL VIDRIO  BALBASTRO 453 | CAPITAL FEDERAL – BALBASTRO(401-1400)   | sin línea gratuita
 1-2360-2  OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES DE PERKINS ARGENTINA S.A.I.C  ROQUE SAENZ PEÑA 1377 | CORDOBA   | sin línea gratuita
 1-2370-1  OBRA SOCIAL DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL  AVDA LA PLATA 1554/60/62 /64 | CAPITAL FEDERAL – LA PLATA AVDA.(1001-2200)   | sin línea gratuita
 1-2550-9  OBRA SOCIAL DE LA FEDERACION ARGENTINA DEL TRABAJADOR DE LAS UNIVERSIDADE S NACIONALES  AV BELGRANO 3768 4TO. PISO | CAPITAL FEDERAL – BELGRANO AVDA.(3201-4300)   | sin línea gratuita
 1-2680-9  OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE Y AFINES  CERRITO 228 – 1º “B” | CAPITAL FEDERAL – CERRITO(1-1600)   | sin línea gratuita
 1-2740-6  OBRA SOCIAL DE OBREROS Y EMPLEADOS TINTOREROS SOMBREREROS Y LAVADEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  CULPINA 25/29 | CAPITAL FEDERAL – CULPINA(1-2300)   | sin línea gratuita
 1-2850-8  OBRA SOCIAL DE FARMACEUTICO S Y BIOQUIMICOS  AGUERO 1595 PISO 13 | CAPITAL FEDERAL – AGUERO(1101-2600)   | sin línea gratuita
 4-0040-4  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA CERVECERA Y MALTERA  RODRIGUEZ PEÑA 1474 | CAPITAL FEDERAL – RODRIGUEZ PEÑA(1201-2100)   | sin línea gratuita
 4-0060-2  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DIRECTIVO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  BILLINGHUR ST 1662 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – BILLINGHURST(1301-2600)   | sin línea gratuita
 4-0120-9  OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LA INDUSTRIA METALURGICA Y DEMAS ACTIVIDADES EMPRESARIAS  MONTEVIDEO 373 PISO 4º | CAPITAL FEDERAL – MONTEVIDEO(1-1200)   | sin línea gratuita
 4-0170-4  OBRA SOCIAL DE EMPRESARIOS, PROFESIONALE S Y MONOTRIBUTIS TAS  RECONQUIST A 458 PISO 2 | CAPITAL FEDERAL – RECONQUISTA(1-1200)   | sin línea gratuita
 4-0220-2  OBRA SOCIAL MUTUALIDAD INDUSTRIAL TEXTIL ARGENTINA  PARAGUAY 610 PISO 6 | CAPITAL FEDERAL – PARAGUAY(301-1400)   | sin línea gratuita
 4-0260-8  OBRA SOCIAL ASOCIACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA EMPRESARIOS Y PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS DEL COMERCIO, SERVICIOS, PRODUCCION, INDUSTRIA Y CIVIL (ASSPE )  BARTOLOME MITRE 1399 | CAPITAL FEDERAL – MITRE BARTOLOME(1340-1340)   | sin línea gratuita
 4-0270-7  OBRA SOCIAL DE DIRECCION OSDO  AVDA. LUIS MARUA CAMPOS 46 PISO 8 | CAPITAL FEDERAL – CAMPOS LUIS MARIA AVDA.(1-200)   | sin línea gratuita
 4-0280-6  OBRA SOCIAL DE DIRECCION DE LA ACTIVIDAD AEROCOMERCIA L PRIVADA  VENEZUELA 900 | CAPITAL FEDERAL – VENEZUELA(1-1600)   | sin línea gratuita
 9-0170-9  MUTUAL MEDICA CONCORDIA  9 DE JULIO Nº 15 | CONCORDIA   | sin línea gratuita
 9-0180-8  ASOCIACION MUTUAL DE PARTICIPANTE S DE ECONOMIA SOLIDARIAS  DON BOSCO 218 | MENDOZA   | sin línea gratuita
 9-0390-3  MET-CORDOBA SA  OBISPO ORO 50 | CORDOBA   | sin línea gratuita
 9-0470-8  ASOCIACIÓN MUTUAL DEL CONTROL INTEGRAL  PASAJE LA PIEDAD Nº 17 | CAPITAL FEDERAL – DE LA PIEDAD PASAJE(1-100)   | sin línea gratuita
 9-0500-8  ADMINISTRACI ÓN RECURSOS PARA SALUD S.A.  FIGUEROA ALCORTA 110 | CORDOBA   | sin línea gratuita