Monotributistas: estas son las obras sociales a las que podés afiliarte en agosto del 2025

En medio de los cambios en el sistema de salud, los monotributistas deben elegir y gestionar activamente su cobertura médica. Esta guía reúne las 37 obras sociales habilitadas, con sus domicilios y datos operativos, para facilitar el acceso a prestaciones básicas y orientar el trámite de afiliación en forma transparente.

Cada vez más dificil conseguir obra social para los Monotributistas. Con la entrada en vigor del Decreto 955/2024, el sistema de salud argentino atraviesa una reestructuración que impacta directamente en los monotributistas. En agosto de 2025, hay 37 obras sociales habilitadas para brindar cobertura a quienes tributan bajo este régimen.

¿Qué incluye el Monotributo?

La cuota mensual del Monotributo contempla un aporte obligatorio para obra social. Sin embargo, la afiliación no es automática: el contribuyente debe gestionar el alta directamente ante la prestadora elegida.

Requisitos para afiliarse

Para iniciar el trámite de alta, se debe presentar:

Último comprobante de pago (original y copia)

DNI (original y copia)

Formulario 184/F completo (descargable desde el portal de AFIP)

Credencial de pago (Formulario 152)

Declaración jurada de salud (Formulario 300/97 ante ANSES)

¿Cómo cambiar de obra social?

El cambio se realiza a través del servicio web del Ministerio de Salud, con clave fiscal nivel 3. Solo puede hacerse una vez por año calendario, y el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la obra social elegida.

Listado actualizado de obras sociales (agosto 2025)

Algunas de las entidades habilitadas incluyen:

Código Obra Social Domicilio Localidad 0-0210-5 Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa Bartolomé Mitre 844 CABA 0-0250-1 Profesionales del Turf Panamá 950 Martínez 0-0260-0 Ministros, Secretarios y Subsecretarios Adolfo Alsina 943 Piso 2 CABA 0-0260-0 Trabajadores de la Carne y Afines Paraná 749 2º A CABA 0-0340-5 Obreros Católicos Padre Federico Grote Billinghurst 1669 CABA 0-0350-4 Conductores Titulares de Taxis CABA Fragata Pte. Sarmiento 661 CABA 0-0360-3 Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual España 160 Piso 2 Lomas de Zamora 1-0290-4 Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos Florentino Ameghino 1060 Avellaneda 1-0460-3 Operadores Cinematográficos Viamonte 2045 CABA 1-0480-1 Colocadores de Azulejos y Afines José E. Colombres 1419 CABA 1-0620-3 Distribuidoras Cinematográficas Ayacucho 512/514 CABA 1-0800-1 Industria Forestal Misiones 332 Santiago del Estero 1-1130-8 Maquinistas de Teatro y Televisión Av. Corrientes 1642 Piso 1 CABA 1-1280-6 Músicos Av. Belgrano 3655 CABA 1-1510-2 Trabajadores de Prensa de Buenos Aires Perú 590 Piso 5 CABA 1-1770-2 Personal de Prensa de Mar del Plata Dorrego 1734 Mar del Plata 1-1800-2 Empleados de Prensa de Córdoba Obispo Trejo 365 Córdoba 1-1820-0 Agentes de Propaganda Médica Avellaneda 2144 CABA 1-2210-4 Viajantes Vendedores (ANDAR) Moreno 2045 CABA 1-2250-0 Industria del Vidrio Balbastro 453 CABA 1-2360-2 Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C Roque Sáenz Peña 1377 Córdoba 1-2370-1 Peones de Taxis Av. La Plata 1554/60/62/64 CABA 1-2550-9 Trabajadores de Universidades Nacionales Av. Belgrano 3768 Piso 4 CABA 1-2680-9 Conductores de Remises y Afines Cerrito 228 1º B CABA 1-2740-6 Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos Culpina 25/29 CABA 1-2850-8 Farmacéuticos y Bioquímicos Agüero 1595 Piso 13 CABA 4-0040-4 Dirección Industria Cervecera y Maltera Rodríguez Peña 1474 CABA 4-0060-2 Dirección Industria de la Construcción Billinghurst 1662 Piso 2 CABA 4-0120-9 Dirección Industria Metalúrgica Montevideo 373 Piso 4 CABA 4-0170-4 Empresarios, Profesionales y Monotributistas Reconquista 458 Piso 2 CABA 4-0220-2 Mutualidad Industrial Textil Argentina Paraguay 610 Piso 6 CABA 4-0260-8 ASSPE (Servicios Sociales para Empresarios) Bartolomé Mitre 1399 CABA 4-0270-7 Dirección OSDO Av. Luis María Campos 46 Piso 8 CABA 9-0170-9 Mutual Médica Concordia 9 de Julio 15 Concordia 9-0180-8 Mutual Participantes de Economía Solidaria Don Bosco 218 Mendoza 9-0390-3 MET-Córdoba SA Obispo Oro 50 Córdoba 9-0470-8 Asociación Mutual del Control Integral Pasaje La Piedad 17 CABA

⚠️ Tres obras sociales fueron eliminadas del registro en junio: la del Personal Mosaísta, la de Encargados Apuntadores Marítimos y la de Capataces Estibadores Portuarios.

¿Puedo sumar familiares?

Sí. Es posible incorporar familiares a la cobertura pagando un adicional mensual por cada uno. También se puede unificar aportes con el cónyuge, siempre que ambos estén en la misma obra social.

¿Qué cobertura garantizan?

Todas las obras sociales deben ofrecer como mínimo las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO), que incluye atención médica básica, estudios, internaciones y medicamentos esenciales.