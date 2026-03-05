Monotributistas: ¿cuánto tenés que cobrar con hijo en marzo del 2026?

La Anses actualizó los montos del SUAF para monotributistas con un aumento del 2,88%. También se confirmó un refuerzo que eleva la ayuda escolar anual a $85.000 y se detallaron los valores de la AUH para monotributistas sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó en marzo de 2026 los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) que perciben los monotributistas. Los valores se incrementaron un 2,88%, tomando como referencia la inflación registrada en enero.

El ajuste fue oficializado con la publicación del Anexo VI de la Resolución 55/2026 en el Boletín Oficial, donde se detallan los nuevos montos de las prestaciones.

Asignaciones familiares del SUAF para monotributistas

Los monotributistas pueden acceder a asignaciones familiares cuando tienen hijos u otros familiares a cargo. El monto que reciben depende de la categoría del Monotributo en la que esté inscripta la persona.

Además, Anses pagará un refuerzo sobre el monto de la ayuda escolar anual. De esta manera, el total a cobrar por este beneficio será de $85.000, según lo establecido por el Decreto 115/2026.

Para percibir estas prestaciones es fundamental que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente registrados en la base de datos del organismo. Esta información puede verificarse y actualizarse a través del portal Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Monotributistas sociales

Los monotributistas sociales no están incluidos dentro del régimen del SUAF. En estos casos, Anses paga la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o la asignación por embarazo, dependiendo de la situación familiar.

En marzo de 2026, el monto de la AUH se elevó a $132.814 por menor de edad. Sin embargo, el organismo paga el 80% de manera mensual, lo que equivale a $106.251,20, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta.

Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $432.461, con un pago directo de $345.968,80 tras aplicarse la retención correspondiente.

Además, los monotributistas sociales reciben automáticamente beneficios alimentarios otorgados por el Ministerio de Capital Humano mediante un cruce de datos con Anses. Entre ellos se encuentran el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en marzo es de $50.094, y la Tarjeta Alimentar, cuyos valores se mantienen en $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.