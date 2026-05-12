Monotributistas: cuáles son las obras sociales habilitadas en mayo de 2026

Los monotributistas ya pueden consultar el listado actualizado de obras sociales habilitadas para mayo de 2026. La nómina fue difundida por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) e incluye las entidades autorizadas para brindar cobertura médica a quienes están inscriptos en el Régimen Simplificado de ARCA.

El aporte a la obra social forma parte de la cuota mensual que pagan los pequeños contribuyentes. Por ese motivo, todos los monotributistas tienen derecho a acceder a cobertura médica. Sin embargo, la afiliación no se realiza de manera automática, por lo que cada persona debe gestionar el alta personalmente ante la entidad elegida.

Durante 2026, el sistema atraviesa una reorganización que dejó fuera del padrón a más de 160 prestadoras. La medida fue aplicada tras la implementación del Decreto 955/2024, normativa que creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud para monotributistas. Desde entonces, solamente pueden incorporar nuevos afiliados las obras sociales registradas ante la SSS.

Además, recientemente se sumaron nuevas entidades al listado oficial mediante las resoluciones 863, 864, 865 y 866 del organismo.

Obras sociales habilitadas para monotributistas

Entre las entidades incluidas en el Sistema de Registro de Delegaciones para Opciones de Cambio figuran:

OSSACRA

OSPROTURA

OSTCARA

OSAMOC

OSTAXBA

OSPM

OSPYSA

OSBLYCA

OSOC

OSCAMGLYP

OSPEDICI

OSPIFSE

OSMTT

OSDEM

OSOCNA

OSTPBA

OSPREN

OSEPC

OSAPM

OSSB

OSPAT

OSV

OSVVRA (ANDAR)

OSPIV

OSTP

OSPETAX

OSVARA

OSCRAIA

OSOETSYLARA

OSFYB

SERVESALUD

OSDIC

OSIM

OSDEPYM

OSMITA

ASSPE

OSDO

OSDAAP

UNIMEDICA

AMPES

METCBA

PRIVAMED

AMCI

ARPSALUD

AMSTERDAM

Cómo hacer la afiliación

Aunque el aporte de salud se paga todos los meses junto con el monotributo, el alta en la obra social debe tramitarse de forma presencial o mediante los canales habilitados por cada entidad.

Generalmente, las obras sociales solicitan la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Último comprobante de pago del monotributo.

Formulario 184/F.

Formulario 152 correspondiente a la credencial de pago.

Una vez completada la afiliación, el monotributista debe presentar la Declaración Jurada 300/97 ante Administración Nacional de la Seguridad Social. Además, el sistema permite incorporar familiares adherentes mediante el pago de un adicional mensual.

Cambio de obra social

Los monotributistas pueden cambiar de obra social una vez por año calendario. El trámite se realiza a través del servicio “Mi SSSalud”, utilizando clave fiscal nivel 3.

La normativa también establece que el afiliado debe permanecer al menos 12 meses en la entidad elegida antes de solicitar un nuevo cambio de cobertura médica.