Monotributistas: cómo funcionará el registro que garantiza la continuidad de la cobertura médica

La nueva normativa establece un mecanismo automático para reasignar afiliados y evitar que los monotributistas queden sin cobertura médica ante la baja de obras sociales o prepagas, en un contexto de mayores controles y depuración del sistema.

La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la creación de un nuevo registro destinado a proteger la cobertura médica de los monotributistas. La medida quedó establecida a través de la Resolución 492/2026, publicada en el Boletín Oficial, y apunta a evitar que los afiliados queden sin atención ante la baja de obras sociales o prepagas.

El nuevo esquema incorpora una sección especial dentro del Registro de Agentes del Seguro de Salud, donde podrán inscribirse aquellas entidades dispuestas a recibir monotributistas que provengan de prestadores inhabilitados. La inscripción será voluntaria, pero quienes se sumen deberán asumir el compromiso de garantizar la continuidad de las prestaciones sin interrupciones.

La resolución establece que solo podrán participar los agentes del seguro de salud activos, registrados según el artículo 69 bis del Decreto 1/2010 y que no se encuentren atravesando procedimientos de crisis. El objetivo es asegurar que las entidades receptoras tengan capacidad operativa y financiera para brindar el servicio.

Cómo será la reasignación de afiliados

Uno de los puntos clave de la normativa es que, en caso de baja de una obra social o prepaga, los monotributistas serán reasignados automáticamente a las entidades inscriptas en este nuevo registro. El proceso se realizará siguiendo los criterios del Decreto 1400/2001, que contempla una distribución proporcional por jurisdicción según la cantidad de afiliados de cada agente.

Además, la Superintendencia implementará herramientas informáticas para monitorear el sistema en tiempo real, permitiendo consultas automáticas y un seguimiento actualizado de las entidades habilitadas.

Controles más estrictos y mayor transparencia

La medida también incorpora nuevos mecanismos de control para garantizar que la reasignación se realice de forma segura. Antes de aceptar nuevos afiliados, las obras sociales deberán cumplir estrictamente con los requisitos legales, mientras que el sistema contará con auditorías permanentes para verificar su funcionamiento.

Según se explicó en la normativa, el esquema vigente hasta ahora dificultaba la redistribución de monotributistas en situaciones de crisis o incumplimiento de las entidades. Con este cambio, se busca que ningún trabajador autónomo quede sin cobertura médica.

Qué pasa con los trabajadores en relación de dependencia

La disposición no modifica el régimen de los trabajadores en relación de dependencia, quienes continúan con la posibilidad de elegir libremente su obra social dentro del registro general. Sin embargo, si la entidad seleccionada es dada de baja, podrán realizar un cambio sin tener que esperar el plazo anual habitual.

Impacto en el sistema de salud

Desde el organismo consideran que este nuevo registro también fomentará la competencia entre las obras sociales, ya que deberán mejorar sus prestaciones para atraer y retener afiliados. Al mismo tiempo, los usuarios contarán con mayor información y alternativas, lo que fortalece la seguridad del sistema.

En el contexto de una política de mayor control, la Superintendencia ya dio de baja a más de 160 entidades desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Solo en marzo de 2026 se desvincularon diez nuevas prepagas, muchas de ellas detectadas como “agentes fantasmas”, es decir, registradas sin brindar servicios reales ni contar con afiliados.

Con esta nueva herramienta, el Gobierno busca ordenar el sistema y garantizar que los monotributistas mantengan su derecho a la atención médica, incluso frente a la salida de prestadores del mercado.