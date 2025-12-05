Metalúrgicos: ¿cuánto vas a cobrar con el aumento de diciembre?

La UOM difundió las nuevas escalas salariales que regirán hasta marzo de 2026 y fijó un piso mensual de $987.791 para diciembre, aunque persiste la tensión con las cámaras empresarias por la falta de homologación del acuerdo.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) dio a conocer las nuevas escalas salariales que regirán entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Aunque el acuerdo todavía no fue homologado por la Secretaría de Trabajo, el gremio exige que los incrementos se apliquen de inmediato, lo que generó fuertes tensiones con las cámaras empresarias.

A continuación, repasamos cómo impactan los aumentos y cuánto cobrarán los trabajadores metalúrgicos en diciembre de 2025.

Nuevas escalas salariales de la UOM: octubre 2025 – marzo 2026

La actualización salarial toma como base la escala vigente en septiembre de 2025, que establecía un piso de $3.783,71 por hora para la categoría ingresante de la Rama 17.

El nuevo esquema combina incrementos remunerativos y sumas fijas no remunerativas.

Cronograma de aumentos mensuales

Octubre 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo 2026: $35.000 no remunerativos.

En total, los metalúrgicos recibirán 14% de aumento remunerativo más $160.000 en sumas no remunerativas durante el semestre.

¿Cuánto vas a cobrar en diciembre 2025?

Para diciembre, la UOM fijó que todos los trabajadores comprendidos en el Convenio 260/75 perciban un aumento de $35.000 no remunerativos.

Además, el gremio estableció el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR), que actúa como un piso mensual entre sumas remunerativas y no remunerativas.

IMGR de diciembre 2025

$987.791 para jornada completa.

Esto significa que ningún trabajador metalúrgico con dedicación plena puede cobrar por debajo de ese monto, sumando todos los conceptos salariales.

El IMGR no modifica los básicos ni sirve como base para indemnizaciones, pero sí debe respetarse de forma proporcional a la jornada laboral.

Ingreso Mínimo Global de Referencia: mes por mes

Octubre 2025: $949.608

Noviembre 2025: $964.651

Diciembre 2025: $987.791

Enero 2026: $1.004.438

Febrero 2026: $1.016.008

Marzo 2026: $1.036.390

Tensión con el sector empresario

Aunque la UOM sostiene que la escala ya tiene validez, entidades como Camima y AFAC advierten que no se puede aplicar hasta que la Secretaría de Trabajo la homologue. Según las cámaras, implementar el preacuerdo sin la validación oficial podría generar riesgos legales para las empresas.

Mientras continúa la disputa, miles de trabajadores esperan una definición oficial que garantice el cobro de los incrementos fijados para fin de año.