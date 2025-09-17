Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en septiembre 2025?

La Unión Obrera Metalúrgica oficializó los nuevos valores salariales para trabajadores del convenio 260/75, con un valor hora base de $3.783,71 desde septiembre. El acuerdo fue homologado por la autoridad laboral y garantiza actualizaciones proporcionales por categoría.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) difundió la actualización de su escala salarial con vigencia a partir del 1° de septiembre de 2025. La medida se enmarca en el acuerdo paritario firmado en junio entre el gremio y las cámaras empresariales del sector, bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

Según lo establecido en la cláusula cuarta del acuerdo, el valor hora para la categoría ingresante de la Rama 17 se fijó en $3.783,71. Este monto funcionará como base de cálculo para determinar los sueldos del resto de las categorías previstas en el convenio, aplicándose los ajustes proporcionales correspondientes.

La decisión de utilizar esta categoría como parámetro unificador busca garantizar una actualización homogénea en las remuneraciones de todos los trabajadores metalúrgicos, independientemente de la rama o el nivel jerárquico.

Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora de trabajo?

Los metalúrgicos tienen que cobrarr la hora: $3.783,71

Aumentos acumulativos previos

El nuevo valor horario da continuidad al esquema de incrementos progresivos aplicado entre abril y agosto de 2025. Durante ese período, los trabajadores metalúrgicos recibieron aumentos acumulativos y gratificaciones extraordinarias no remunerativas:

Abril : 3,3 % + suma fija de $30.000

: 3,3 % + suma fija de $30.000 Mayo : 1,2 % + suma fija de $25.000

: 1,2 % + suma fija de $25.000 Junio : 1,1 % + suma fija de $25.000

: 1,1 % + suma fija de $25.000 Julio : 1,0 % + suma fija de $25.000

: 1,0 % + suma fija de $25.000 Agosto: 1,0 % + suma fija de $25.000

Además, se estableció un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) mensual, que funcionó como pauta mínima garantizada para los trabajadores de jornada completa durante ese lapso.

Homologación oficial

El acuerdo fue homologado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo mediante la Disposición 1769/2025, lo que le otorga plena validez legal y carácter obligatorio para empleadores y trabajadores incluidos en el CCT 260/75.

La UOM ya difundió las planillas salariales con los valores ajustados por categoría, disponibles para consulta y descarga en formato digital.