Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en noviembre?

Sin una nueva paritaria vigente, los metalúrgicos llegan a noviembre de 2025 con los mismos valores salariales fijados en el acuerdo de junio. Las escalas mantienen el valor hora de un ingresante por encima de los $3.800 y un Ingreso Mínimo Global de Referencia que supera los $900.000.

Los trabajadores metalúrgicos, representados por la histórica Unión Obrera Metalúrgica (UOM), llegan a noviembre de 2025 sin un nuevo acuerdo salarial. La organización sindical no difundió una paritaria actualizada y, según confirman las cámaras empresarias —ADIMIRA y CAMIMA—, la última negociación vigente es la que cubre hasta agosto de 2025.

Esto implica que los valores establecidos en el acuerdo de junio siguen siendo, al día de hoy, la única referencia salarial para el mes de noviembre.

Un gremio clave sin actualización salarial

La UOM es uno de los gremios emblemáticos del mundo del trabajo en Argentina. Con raíces que se remontan a 1943, su influencia marcó décadas de política industrial y participación dentro del movimiento obrero.

Pese a ese peso histórico, el sector ingresa a noviembre sin novedades salariales: las cámaras empresarias remarcaron que no habrá incrementos adicionales, ya que las cláusulas en vigencia solo definen bases de cálculo y no establecen subas específicas para este tramo del año.

Metalúrgicos: ¿qué decía el último acuerdo?

El convenio firmado en junio para el período abril–agosto 2025 fijó:

Una suba total del 7,6% , distribuida en cinco tramos (3,3%, 1,2%, 1,1%, 1% y 1%).

Cinco sumas fijas no remunerativas: una de $30.000 en abril y $25.000 en cada uno de los meses siguientes .

Valores actualizados para el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) .

Un compromiso de revisión desde el 15 de septiembre, instancia que aún no derivó en un nuevo acuerdo.

La última cuota de aumento —correspondiente a agosto— dejó el valor de la hora para un ingresante en $3.668,50.

Entonces, ¿cuánto cobra un metalúrgico en noviembre de 2025?

Como no hubo nuevas negociaciones, los valores que rigen para noviembre son los últimos publicados por la UOM, correspondientes a la Rama Nº 1 (Aluminio).

Estas son las escalas vigentes:

Escala salarial metalúrgica – Valores hora y montos vigentes

Personal Jornalizado – Valor por hora

Ingresante: $3.834,57

Operario Calificado: $4.172,12

Medio Oficial: $4.477,85

Operario Especializado: $4.798,78

Operario Especializado Múltiple: $5.084,03

Oficial: $5.297,12

Oficial Múltiple: $5.721,43

Oficial Superior: $5.721,43

Oficial Múltiple Superior: $6.122,54

Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR): $909.114,00

Personal Mensualizado – Grupo A (Administrativo)

Categoría 1°: $709.463,00

Categoría 2°: $787.356,34

Categoría 3°: $909.243,20

Categoría 4°: $993.004,43

Grupo B – Personal Técnico

Técnica 1°: $709.463,00

Técnica 2°: $787.356,34

Técnica 3°: $841.665,57

Técnica 4°: $954.788,46

Técnica 5°: $992.959,20

Técnica 6°: $1.087.138,23

Grupo C – Personal Auxiliar

Auxiliar 1°: $694.207,98

Auxiliar 2°: $755.562,36

Auxiliar 3°: $859.800,46

Menores, aprendices y categorías especiales

Menores ayudantes (14–15 años): $3.440,99 por hora

Menores ayudantes (16–17 años): $3.548,63 por hora

Aprendices: entre $3.275,43 y $3.695,14 según el año

Empleados menores (6 u 8 horas): entre $618.788,00 y $739.225,01

Foguistas – Choferes

Patente 3° / Registro carga: $5.084,03

Patente 2° / Registro profesional: $5.297,12

Patente 1° / Registro DNV: $5.721,43

¿Qué significa esto para noviembre?

Dado que no se homologó ninguna paritaria para septiembre, octubre ni noviembre, los metalúrgicos deben cobrar conforme a estas escalas.

En concreto: