Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en marzo?

El acuerdo paritario de la UOM ya impacta de lleno en los haberes de marzo de 2026, con una nueva suma no remunerativa y un ingreso mínimo que supera el millón de pesos para jornada completa. Así quedan los valores que deben cobrar los metalúrgicos este mes.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por lo que el entendimiento continúa plenamente vigente en marzo de 2026 y es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores del sector.

El convenio fue firmado el 2 de diciembre de 2025 entre la UOM y las principales cámaras empresarias de la actividad, entre ellas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), la Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (Fedehogar) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima).

El acuerdo se selló en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, que regula las condiciones laborales de los trabajadores metalúrgicos en todo el país.

Metalúrgicos: ¿cómo es el aumento vigente en marzo?

El entendimiento homologado contempla incrementos porcentuales remunerativos y sumas fijas no remunerativas aplicadas de manera escalonada. Para marzo de 2026, el esquema ya completó el siguiente cronograma:

Octubre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre de 2025: 4,2 % remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero de 2026: 4,2 % remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero de 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo de 2026: $35.000 no remunerativos.

Desde el gremio aclararon que las sumas no remunerativas no integran el salario básico ni se computan para aportes previsionales o indemnizaciones. Sin embargo, sí están alcanzadas por los descuentos correspondientes a la cuota sindical y a la obra social.

Metalúrgicos: ¿cuánto te tienen que pagar en marzo?

El acuerdo fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los trabajadores con jornada completa. Este indicador establece un piso de ingreso mensual total —remunerativo y no remunerativo, sin contar horas extras—.

Los valores definidos hasta marzo de 2026 son:

Octubre de 2025: $949.608.

Noviembre de 2025: $964.651.

Diciembre de 2025: $987.791.

Enero de 2026: $1.004.438.

Febrero de 2026: $1.016.008.

Marzo de 2026: $1.036.390.

De esta manera, en marzo ningún trabajador metalúrgico encuadrado en el CCT 260/75 debe percibir menos de $1.036.390 por jornada completa, en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

El IMGR no reemplaza al salario básico del convenio, pero garantiza un ingreso mínimo mensual para todo el sector.

Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar por hora en marzo?

Tras los incrementos aplicados, los valores por hora para las distintas categorías son los siguientes:

Ingresante: $4.163

Operario calificado: $4.529

Medio oficial: $4.861

Operario especializado: $5.210

Operario especializado múltiple: $5.520

Oficial: $5.751

Oficial múltiple: $6.212

Estos montos corresponden al valor horario básico, sin contemplar adicionales por antigüedad, presentismo, horas extras u otros ítems establecidos en el convenio.