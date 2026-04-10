Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en abril del 2026?

Los trabajadores metalúrgicos perciben en abril de 2026 una actualización salarial tras el último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias del sector. La suba impacta en todas las categorías del convenio colectivo y ya cuenta con homologación oficial.

Según lo establecido, desde el 1° de abril de 2026 se fija como base de cálculo un valor hora de $4.313,43 para la categoría ingresante de la Rama 17, lo que repercute proporcionalmente en el resto de las escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

El acuerdo también contempla una cláusula que establece que, en caso de no alcanzarse un nuevo entendimiento salarial antes del 15 de abril, estos valores se aplicarán como salarios básicos desde el inicio del mes.

Cuánto cobra un obrero metalúrgico en abril de 2026

Para el personal jornalizado, los valores por hora quedan establecidos de la siguiente manera:

Ingresante: $4.371,58

Operario calificado: $4.756,40

Medio oficial: $5.104,95

Operario especializado: $5.470,83

Operario especializado múltiple: $5.796,02

Oficial: $6.038,95

Oficial múltiple: $6.522,69

Oficial superior (Operador CNC): $6.979,96

Metalúrgicos: ¿cuánto cobra el personal mensualizado?

En cuanto a los trabajadores mensualizados, los salarios se dividen por grupos:

Grupo A (Administrativo):

Categoría 1: $808.819,41

Categoría 2: $897.621,29

Categoría 3: $1.036.577,73

Categoría 4: $1.132.069,27

Grupo B (Técnico):

Categoría 1: $808.819,41

Categoría 2: $897.621,29

Categoría 3: $959.536,22

Categoría 4: $1.088.501,36

Categoría 5: $1.132.017,70

Categoría 6: $1.239.385,99

Grupo C (Auxiliar):

Categoría 1: $791.428,01

Categoría 2: $861.374,73

Categoría 3: $980.210,81

Otras categorías

También se definieron los valores para foguistas y choferes jornalizados:

Foguista (Patente 3): $5.796,02

Foguista (Patente 2): $6.038,95

Foguista (Patente 1): $6.522,69

Chofer de carga: $5.796,02

Chofer profesional: $6.038,95

Chofer DNV: $6.522,69

El acuerdo fue alcanzado en el marco de las negociaciones entre la UOM y las principales entidades empresarias del sector, entre ellas la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), junto a otras cámaras industriales, consolidando así una nueva referencia salarial para la actividad en todo el país.