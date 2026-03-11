Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora de trabajo en marzo?

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó la nueva escala salarial que rige para los trabajadores metalúrgicos durante marzo de 2026. Los sueldos básicos surgen del acuerdo paritario alcanzado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector.

El entendimiento establece incrementos remunerativos y el pago de sumas no remunerativas aplicadas de manera escalonada entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La actualización salarial alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 260/75.

Aumentos acordados en la paritaria de la UOM

El acuerdo paritario contempló una combinación de subas remunerativas y sumas fijas no remunerativas distribuidas a lo largo de seis meses. El cronograma de incrementos fue el siguiente:

Octubre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre de 2025: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero de 2026: 4,2% remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero de 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo de 2026: $35.000 no remunerativos.

En conjunto, el acuerdo implicó un incremento remunerativo acumulado del 14%, además del pago de $160.000 en sumas no remunerativas distribuidas durante el período.

Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en marzo?

Esto es lo que tienen que cobrar los metalúrgicos la hora en marzo:

Ingresante: $4163

$4163 Operario calificado: $4529

$4529 Medio Oficial: $4861

$4861 Operario especializado: $5210

$5210 Operario múltiple : $5520

: $5520 Oficial: $5751

$5751 Oficial múltiple: $6212

Escalas salariales base para trabajadores metalúrgicos

La escala salarial de la UOM toma como referencia el valor horario de la categoría ingresante, que desde enero de 2026 es de $4.108,22 y se mantiene vigente hasta marzo. A partir de ese valor se calculan los sueldos del resto de las categorías mediante los coeficientes establecidos en el convenio colectivo.

El acuerdo salarial alcanza a las distintas ramas metalmecánicas representadas por las cámaras empresarias que participan en la negociación paritaria.

Ingreso mínimo de referencia para metalúrgicos

El convenio también establece un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) que funciona como piso salarial para los trabajadores con jornada completa. Este monto incluye conceptos remunerativos y no remunerativos, aunque no contempla horas extras.

Según lo informado por la UOM, el IMGR fue de $1.016.008 en febrero y se elevó a $1.036.390 en marzo de 2026.