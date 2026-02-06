Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar la hora en febrero 2026?

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el acuerdo salarial de la UOM, que establece aumentos escalonados hasta marzo de 2026 y fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia para los trabajadores metalúrgicos de todo el país.

La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo homologó el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), por lo que el entendimiento ya se encuentra plenamente vigente y es de cumplimiento obligatorio para todos los empleadores del sector.

El convenio fue firmado el 2 de diciembre de 2025 entre la UOM y un conjunto de cámaras empresarias representativas de la actividad metalúrgica. Entre ellas se encuentran la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), la Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines (Caiama), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac), la Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (Fedehogar) y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima).

El acuerdo se selló en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 260/75, que regula las condiciones laborales de los trabajadores metalúrgicos en todo el país.

Metalúrgicos: ¿cómo es el aumento?

El entendimiento homologado contempla una combinación de incrementos porcentuales remunerativos y sumas fijas no remunerativas, aplicadas de manera escalonada. El cronograma establecido es el siguiente:

Octubre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Noviembre de 2025: 4,2 % remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Diciembre de 2025: $35.000 no remunerativos.

Enero de 2026: 4,2 % remunerativo + $15.000 no remunerativos.

Febrero de 2026: $25.000 no remunerativos.

Marzo de 2026: $35.000 no remunerativos.

Desde el gremio aclararon que las sumas no remunerativas no integran el salario básico ni se computan para aportes previsionales o indemnizaciones. No obstante, sí están alcanzadas por los descuentos correspondientes a la cuota sindical y a la obra social.

Metalúrgicos: ¿cuánto te tienen que pagar?

El acuerdo también fija un Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) para los trabajadores metalúrgicos con jornada completa. Este indicador establece un piso de ingreso mensual total —remunerativo y no remunerativo, sin contar horas extras— que garantiza un mínimo de percepción para el sector. Los valores definidos son:

Octubre de 2025: $949.608.

Noviembre de 2025: $964.651.

Diciembre de 2025: $987.791.

Enero de 2026: $1.004.438.

Febrero de 2026: $1.016.008.

Marzo de 2026: $1.036.390.

El IMGR no reemplaza al salario básico establecido en el convenio, pero asegura que ningún trabajador metalúrgico cobre por debajo de esos montos mensuales, en forma proporcional al tiempo efectivamente trabajado.

Metalúrgicos: ¿cuánto tenés que cobrar por hora en febrero?

Los metalúrgicos tienen que cobrar por hora: