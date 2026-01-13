Mercado Pago: ¿qué pasa con la aplicación?

La Billetera Virtual más grande del país se encuentra funcionando mal y muchos usuarios lo están denunciando. El problema no llega a los pagos porque no se puede abrir la aplicación.

Muchos beneficiarios de Mercado Pago, la billetera virtual más grande del país, están desesperados porque no pueden abrir la aplicación. La App presenta una falla que directamente no te deja abrirla y se sale.

Este problema comenzó este martes 13 a alrededor de las 9 en varios puntos del país. De hecho, los usuarios están haciendo sus descargos a través de Twitter. La página downdetector cargó la falla y se ve como la anomalía se hace presente a esa hora.

Por ahora, la empresa no hizo comunicado alguno en relación a la caída, por ello los usuarios deberán esperar para volver a utilizarla.

Se cayó Mercado Pago: ¿qué hacen los usuarios?

Los comerciantes deberán utilizar otra billetera virtual para recibir pagos ya que si su cuenta principal es de Mercado Pago, no van a poder chequear si les realizaron la transferencia si lo hacen de otra Billetera. Lo mejor en este momento es volver a utilizar el efectivo aunque sea por algunos minutos.