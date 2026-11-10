Mercado Pago: cuánto tenés que devolver por mes si pedís un préstamo de $1.000.000 en noviembre de 2026

La billetera virtual permite solicitar créditos personales desde el celular y devolverlos en hasta 24 cuotas. Una simulación muestra cuánto hay que pagar por mes según el plazo elegido y cuál es el monto total a devolver.

Mercado Pago continúa ofreciendo su línea de créditos personales a través de Mercado Crédito, una alternativa que permite solicitar dinero directamente desde la aplicación y conocer las condiciones de financiación antes de confirmar la operación.

En noviembre de 2026, los usuarios que tienen habilitada esta opción pueden simular un préstamo de $1.000.000 y elegir entre distintos plazos de devolución, que van desde 6 hasta 24 cuotas.

La plataforma muestra el valor de cada cuota, los intereses y el monto total que se deberá devolver. Sin embargo, las condiciones pueden variar de acuerdo con el perfil crediticio y el historial de cada usuario.

Préstamo de Mercado Pago: ¿cuánto tengo que devolver por mes si pido $1.000.000?

De acuerdo con una simulación realizada en la aplicación de Mercado Pago, solicitar un préstamo de $1.000.000 implica elegir entre siete alternativas de financiación.

Estos son los valores que aparecen en la pantalla:

Cantidad de cuotas Valor mensual Total a devolver 6 cuotas $197.771,30 $1.186.627,80 9 cuotas $140.906,54 $1.268.158,86 12 cuotas $112.806,28 $1.353.675,36 15 cuotas $96.165,47 $1.442.482,05 18 cuotas $85.243,55 $1.534.383,90 21 cuotas $77.600,14 $1.629.602,94 24 cuotas $72.006,58 $1.728.157,92

La opción de 24 cuotas tiene el pago mensual más bajo, de $72.006,58, pero también representa el mayor monto total a devolver: $1.728.157,92.

En cambio, quienes elijan cancelar el préstamo en seis meses deberán afrontar cuotas de $197.771,30 y devolver un total de $1.186.627,80.

Es importante tener en cuenta que estos importes corresponden a la simulación compartida y pueden cambiar según las condiciones particulares que Mercado Pago ofrezca a cada usuario.

¿Cómo pedir un préstamo de $1.000.000 en Mercado Pago?

El crédito se tramita directamente desde la aplicación, sin necesidad de concurrir a una sucursal bancaria ni realizar gestiones presenciales.

Para consultar si tenés un préstamo disponible, tenés que:

Abrir la aplicación de Mercado Pago. Ingresar a la sección de Mercado Crédito. Consultar el monto disponible para solicitar. Elegir la cantidad de cuotas. Revisar el valor mensual y el costo total del financiamiento. Confirmar la operación si estás de acuerdo con las condiciones.

El monto disponible y los plazos dependen de la evaluación que realiza la plataforma para cada usuario.

Mercado Pago: ¿por qué puede variar el monto del préstamo?

No todas las personas tienen habilitados los mismos créditos. Mercado Pago determina las ofertas disponibles teniendo en cuenta distintos factores relacionados con el comportamiento financiero de cada usuario.

Entre ellos se encuentran:

El uso frecuente de Mercado Pago y Mercado Libre.

El cumplimiento de pagos y cuotas anteriores.

El historial crediticio.

La información personal y la validación de identidad.

El comportamiento de pago dentro de la plataforma.

Por eso, mientras algunos usuarios pueden acceder a préstamos de $1.000.000, otros tienen límites inferiores o directamente no cuentan con una oferta disponible.

¿Cómo se pagan las cuotas de Mercado Crédito?

Las cuotas del préstamo se abonan mensualmente de acuerdo con el cronograma establecido al momento de aceptar la operación.

Antes de confirmar, la aplicación permite consultar el detalle de la financiación, los vencimientos y el costo total del crédito.

Además, es importante revisar la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFT) antes de aceptar, ya que el monto de la cuota no es el único dato que permite conocer cuánto cuesta realmente el préstamo.