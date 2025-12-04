Mercado Pago: cómo podés solicitar un préstamo rápido y con el celular de $500000 para zafar en estas fiestas

La billetera virtual más utilizada del país continúa ofreciendo su línea de créditos al instante a través del celular ¿cuánto tenés que devolver si sacás medio millón por Mercado Pago?

Matías Caliri

Los usuarios de Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada del país, pueden acceder en diciembre a su línea de créditos personales directamente desde la aplicación y con eso poder hacer las compras de fin de año y por qué no, algún que otro regalito. El préstamo se puede simular en la misma plataforma, y ahora también se incorporó la posibilidad de conocer tu situación crediticia antes de confirmar la operación.

Si para esta Navidad y Año Nuevo, necesitás obtener rápido un crédito de $500.000, podés tramitarlo a través de Mercado Pago en tu celular. La aplicación te va a permitir devolverlo en 6, 9 y 12 cuotas.

Además, se puede pedir un monto menor y devolverlo en menos cuotas. En tanto si se pide más, las cuotas se alargan.

¿Cómo obtener un crédito a través de Mercado Pago?

A través de la app de Mercado Pago podés acceder a un crédito que comienza cerca de los $300.000, aunque el monto disponible depende de tu historial de uso y tu perfil crediticio. Para que el límite aumente, es clave utilizar el crédito de Mercado Libre o Mercado Pago y cumplir con los pagos en tiempo y forma.

También podés mejorar tu acceso incorporando tu bono de sueldo, manteniendo una buena calificación crediticia y validando tu identidad. Para activar Mercado Crédito, es posible que tengas que confirmar tu número de celular y validar tu identidad por seguridad.

Una vez que realices tu primera compra en cuotas con Mercado Crédito y cumplas con los pagos mensuales, el sistema habilita nuevos montos y plazos directamente desde la app.

Préstamo Mercado Pago: ¿cómo se pagan las cuotas?

Las cuotas son fijas, mensuales y se pueden abonar en efectivo en Pago Fácil (con acreditación entre 1 y 2 horas), o mediante transferencia a tu cuenta de Mercado Pago vía CVU (acreditación inmediata o en un máximo de 24 horas).

Antes de confirmar el préstamo, siempre vas a poder ver el valor final, el cronograma de pagos y la fecha de vencimiento. Además, podés consultar el estado de tu crédito en cualquier momento desde la sección correspondiente en la aplicación.

Préstamo Mercado Pago ¿cuánto tengo que devolver si pido $500.000?

Si pedís un préstamo de $500.000 en Mercado Pago, vas a tener que devolver:

  • $103.334 en 6 cuotas (total: $620010)
  • $76418 en 9 cuotas (total: $687762)
  • $63317 en 12 cuotas (total: $759804)

 

 

