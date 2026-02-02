Mendoza: habrá cortes de luz en 5 departamentos este martes 3 de febrero

Edemsa informó que realizará tareas de mantenimiento este martes en barrios de Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 3 de febrero se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Luján de Cuyo, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Estos son los cortes de luz para este martes 3 de febrero:

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, hacia el norte de Roque Sáenz Peña y zonas aledañas; Puente de hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

En callejón San Pedro, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Villalobos; El Chilcal. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

En Ruta Provincial N°15, En el barrio Productores Mendocinos; Agrelo. De 9.00 a 11.00 h.

En el Lateral oeste del acceso Sur, entre Fangio y Magallanes. Carrodilla. De 8.30 a 12.00 h.

En la intersección de calles Vieytes y 25 de Mayo Oeste, en el barrio Liceo Golf Club. De 9.30 a 13.30 h.

San Carlos

En calle N°2, entre Finca Papes y El Cepillo y zonas aledañas; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.

San Rafael