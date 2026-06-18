Los bancarios consiguieron un aumento: el salario inicial casi llega a los 2,5 millones

Los trabajadores bancarios recibirán un aumento del 2,1% retroactivo a mayo, lo que elevará el salario inicial a más de $2,4 millones. Además, el bono por el Día del Bancario superará los $2,1 millones tras la última actualización paritaria.

La Asociación Bancaria (AB) confirmó un nuevo acuerdo paritario que contempla un incremento salarial del 2,1% retroactivo a mayo de 2026. La actualización fue acordada con las cámaras empresariales del sector y se definió en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Con esta mejora, el salario inicial de los trabajadores bancarios asciende a $2.437.232,92. Dicho monto está integrado por un sueldo básico de $2.368.759,48 y $68.473,44 correspondientes a la Participación en las Ganancias (ROE).

Los bancarios acumulan una suba del 14,7% en 2026

Desde el sindicato que conduce Sergio Palazzo explicaron que el aumento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, incluyendo conceptos remunerativos, no remunerativos y adicionales convencionales y no convencionales.

Con la actualización correspondiente a mayo, los trabajadores bancarios acumulan una mejora salarial del 14,7% durante los primeros cinco meses de 2026, tomando como referencia los haberes vigentes en diciembre de 2025.

El esquema de actualizaciones mensuales basado en la inflación busca que los salarios acompañen la evolución de los precios y evitar una pérdida del poder adquisitivo de los empleados del sector financiero.

Desde La Bancaria remarcaron que la finalidad de estos acuerdos es preservar el poder de compra de los trabajadores frente al avance de la inflación. Según destacaron, la política de revisión periódica de los salarios ha permitido mantener una evolución de los ingresos alineada con el costo de vida.

Bono del Día del Bancario

Otro de los puntos destacados del acuerdo es la actualización del bono que reciben los trabajadores cada 6 de noviembre con motivo del Día del Bancario.

Tras la última revisión paritaria, el monto mínimo de esta compensación especial quedó fijado en $2.111.667,14. No obstante, el valor continuará ajustándose en futuras negociaciones salariales que se desarrollen durante el año.

El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria en 1924 y es una jornada no laborable para las entidades financieras de todo el país. Además del asueto, los trabajadores perciben este bono especial, considerado uno de los beneficios más importantes contemplados en el convenio colectivo de la actividad.