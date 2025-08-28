La ANDIS inicia auditoría interna: detectan sobreprecios ¿qué pasa con los titulares de pensiones por discapacidad?

La Agencia Nacional de Discapacidad inició una auditoría interna para revisar sus procesos administrativos, tras detectar sobreprecios en medicamentos de alto costo. La medida no afecta a los controles vigentes sobre beneficiarios de Pensiones No Contributivas.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) comunicó el inicio de una auditoría interna para relevar los procesos administrativos en funcionamiento. La medida fue dispuesta por el nuevo interventor, el doctor Alejandro Vilches, designado por el Decreto 601/2025 tras la salida de Diego Spagnuolo, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por la filtración de audios que mencionaban presuntos pedidos de coimas.

Desde el organismo aclararon que esta revisión no afecta los controles que se realizan sobre los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), los cuales continúan vigentes.

Objetivos de la auditoría

Según el comunicado oficial, la auditoría busca obtener un diagnóstico claro de la situación interna de Andis, con el fin de implementar mejoras que fortalezcan su funcionamiento y aseguren un uso eficiente de los recursos públicos.

El Ministerio de Salud acompaña la decisión y promueve una reestructuración del organismo, que dejaría de funcionar como ente descentralizado para pasar a estar bajo su órbita directa.

Irregularidades en compras de medicamentos

Un informe preliminar de la auditoría reveló sobreprecios en la compra de medicamentos por parte del Programa Incluir Salud, que brinda cobertura médica a los beneficiarios de PNC por discapacidad. El caso más destacado es el del fármaco PEG Asparaginasa, utilizado para tratar leucemia linfoblástica aguda.

En agosto de 2025, Andis pagó $13.500.176 a la droguería Suizo Argentina.

Un año antes, el Ministerio de Salud había abonado $8.274.027 por el mismo producto.

Aun descontando la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025, el sobreprecio fue del 27%.

El informe también menciona otros seis medicamentos de alta complejidad, aunque aún no se difundieron los detalles. Estas compras representan un impacto significativo en el presupuesto estatal.

Auditorías a beneficiarios de PNC siguen activas

Desde Andis reiteraron que la auditoría interna no interfiere con los controles que se realizan a los titulares de PNC. Estas auditorías se enfocan en verificar que cada beneficiario cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 843/2024, como tener empleo formal y acreditar un grado de discapacidad del 66% o superior.

Anses también aclaró que no interviene en el proceso de auditoría ni en las suspensiones de pensiones. Para consultas sobre citaciones o bajas, los beneficiarios deben comunicarse directamente con Andis:

citacion@andis.gob.ar

(54 11) 4379 7630 / 7631