Jubilados: cómo pedir un adelanto de sueldo de hasta $1 millón

Los jubilados que cobran en Banco Nación pueden acceder a un préstamo de libre destino con acreditación inmediata y devolución automática al cobrar el próximo haber.

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Nación pueden acceder a un adelanto de sueldo de hasta $1 millón, una herramienta financiera pensada para cubrir gastos imprevistos o necesidades de corto plazo.

Se trata de un préstamo personal de libre destino, exclusivo para quienes perciben sus haberes previsionales mediante el Banco de la Nación Argentina (BNA), con acreditación inmediata y devolución automática al momento de cobrar la próxima jubilación.

¿Quiénes pueden pedir el adelanto?

El beneficio está destinado a personas humanas que cobren su jubilación o pensión en el Banco Nación y acepten expresamente el débito automático de la cuota desde la cuenta habilitada para el cobro de haberes.

La solicitud puede realizarse de manera simple y rápida a través de la aplicación BNA+, sin necesidad de trámites presenciales.

¿Cuánto dinero se puede pedir?

El adelanto de haberes tiene los siguientes límites:

Monto mínimo: $50.000

$50.000 Monto máximo: $1.000.000

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde el jubilado recibe mensualmente su haber previsional.

¿Cómo se devuelve?

El préstamo funciona como un adelanto de corto plazo: se cancela en una única cuota de manera automática cuando se acredita el próximo pago jubilatorio.

Es decir, el jubilado recibe el dinero de inmediato y el banco descuenta el monto correspondiente cuando ingresa el siguiente haber previsional.

Además, la oferta se renueva automáticamente cada mes.

Qué tasa de interés tiene

El Banco Nación informó que el adelanto cuenta con una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 91% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 140,51%.

En tanto, el Costo Financiero Total (CFT) alcanza el 110,11% TNA y el 189,76% TEA, incluyendo capital, interés e IVA.

Según el ejemplo difundido por la entidad bancaria, el cálculo se realizó sobre un préstamo de $100.000 a un plazo de utilización de 30 días.