Inflación: el IPC de febrero fue de 2,9% y acumuló 33,1% en los últimos 12 meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en febrero una suba de 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, la inflación se mantuvo en el mismo nivel que en enero y acumuló un aumento de 5,9% en lo que va de 2026.

En términos interanuales, el incremento de precios llegó al 33,1% en los últimos 12 meses. El dato se conoció en un contexto en el que el presidente Javier Milei sostiene que, tras el primer trimestre del año, la inflación retomará un sendero descendente y podría acercarse a cero hacia mitad de año.

Según el organismo estadístico, el indicador lleva diez meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual. La tendencia se mantiene desde el 1,5% registrado en mayo de 2025, mientras que la variación interanual del IPC también acumula cuatro meses seguidos en aumento.

Los rubros que más aumentaron

El mayor incremento del mes se registró en la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,8%. Este aumento estuvo impulsado principalmente por ajustes en tarifas de servicios públicos y modificaciones en los criterios para otorgar subsidios en distintas provincias.

En segundo lugar se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas, con una variación de 3,3%. Este rubro también fue el de mayor incidencia en el índice general en la mayoría de las regiones del país, debido al aumento de carnes y sus derivados. La excepción fue la región patagónica, donde el mayor impacto provino del rubro vivienda y servicios.

En el otro extremo, las divisiones con menores variaciones fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no registró cambios durante el mes.

Por categorías, los precios regulados encabezaron los incrementos con un alza de 4,3%, seguidos por el IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— con 3,1%. En contraste, los productos estacionales mostraron una caída de 1,3%.

Debate por el cálculo del índice

El indicador nacional también se publica en medio de cuestionamientos por la decisión del Gobierno de postergar la actualización de la canasta con la que se calcula el IPC.

La modificación implicaba reemplazar la estructura de consumo basada en datos de 2004 por otra correspondiente al período 2017/2018, lo que habría aumentado el peso de los servicios en la medición de la inflación. El Ejecutivo decidió posponer el cambio hasta que se consolide la desaceleración de precios.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la modificación debía aplicarse una vez completado el proceso de desinflación. Según señaló, existieron diferencias respecto al momento adecuado para implementar el cambio con el titular del Indec, Marco Lavagna.

Qué se espera para los próximos meses

Las expectativas del mercado también se reflejan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que en su último informe ajustó al alza las proyecciones de inflación.

Los analistas estiman que el IPC de marzo rondará el 2,5%, aunque algunas consultoras advierten que el dato podría comenzar con “3”. Para los meses siguientes, el consenso prevé que el índice baje gradualmente: alrededor de 1,7% en junio y 1,5% en agosto.

Para todo 2026, las estimaciones privadas proyectan una inflación anual de aproximadamente 26,1%.

Mientras tanto, en las primeras semanas de marzo ya se registraron aumentos en algunos alimentos. La consultora Analytica señaló subas destacadas en pescados y mariscos (7%) y carnes y derivados (4,9%), rubros que continúan presionando sobre el índice general. También permanece la incertidumbre sobre el posible traslado a los combustibles del aumento del precio internacional del petróleo, en medio del conflicto en Medio Oriente.