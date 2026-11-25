El beneficio forma parte del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y permite recuperar el importe de la compra de garrafas a través de billeteras virtuales no bancarias. Conocé quiénes pueden acceder y cómo inscribirse.

El Gobierno nacional incorporó a las billeteras virtuales no bancarias como medios de pago habilitados para acceder al reintegro por la compra de garrafas de gas en todo el país.

A partir de esta medida, los usuarios inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) podrán recibir una bonificación de $9.593 por garrafa utilizando también Mercado Pago, YPF y Naranja X.

La incorporación amplía las opciones disponibles para cobrar el beneficio, que hasta ahora se gestionaba mediante los medios de pago contemplados en el convenio entre la Secretaría de Energía, el Banco Nación y MODO.

Para implementar la medida, el Gobierno firmó un acta complementaria que amplía la red de medios de pago autorizados. Además, Mercado Pago y AppYPF suscribieron sus respectivas cartas de adhesión al esquema.

Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación de nuevas billeteras busca mejorar la transparencia y eficiencia en la asignación de las bonificaciones, ampliar el acceso al beneficio y fortalecer la inclusión financiera.

¿Cuántas garrafas se pueden subsidiar?

El reintegro forma parte del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplazó al Programa Hogar desde mayo de 2026.

La bonificación contempla:

Hasta dos garrafas por mes durante el período invernal.

Una garrafa por mes durante el resto del año.

De esta manera, los hogares que cumplen con los requisitos pueden recibir el reintegro correspondiente a la compra de garrafas de gas, utilizando alguno de los medios de pago habilitados.

¿Quiénes pueden acceder al reintegro por garrafas?

Pueden inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) los hogares que cumplan al menos una de las siguientes condiciones:

Tener ingresos netos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según el INDEC.

Contar con un integrante titular de un Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Tener un integrante que perciba una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Contar con un integrante titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Cómo inscribirse para recibir el subsidio?

Los hogares que quieran acceder al reintegro deben inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.

La inscripción se puede realizar a través de la página oficial:

subsidios-energia.argentina.gob.ar

También se puede gestionar mediante la aplicación Mi Argentina.

Una vez que el hogar esté registrado y cumpla con las condiciones establecidas, podrá acceder a la bonificación por la compra de garrafas utilizando los medios de pago habilitados.

¿Se puede cobrar el subsidio de garrafa y el de gas por redes?

No. Desde el Ministerio de Economía aclararon que el acceso a la bonificación por garrafa es excluyente del subsidio al gas por redes.

Esto significa que si un usuario recibe subsidios para el gas por redes, no puede acceder al reintegro por la compra de garrafas.

Con la incorporación de Mercado Pago, YPF y Naranja X, el Gobierno amplía las alternativas para que los beneficiarios puedan cobrar la bonificación y busca facilitar el acceso a la ayuda destinada a los hogares que utilizan gas en garrafa.